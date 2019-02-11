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Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreni

- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TPAO'nun Trakya bölgesindeki Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşledi - Bakan Dönmez: - "Yeni keşfedilen ve üretime başlanan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp doğal gaz üretme kapasitesine ulaşacağız" - "Burada ürettiğimiz doğal gaz yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eş değer. Her iki sahada toplam 3 milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız" - "Keşfettiğimiz sahalarda yapacağımız üretim, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak seviyede"

Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreni
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İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın (TPAO) Trakya bölgesinde bulunan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarında yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp gaz üretme kapasitesine ulaşılacağını belirterek, "Burada ürettiğimiz doğal gaz yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eş değer. Her iki sahada toplam 3 milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız. Keşfettiğimiz sahalarda yapacağımız üretim cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak." dedi.

Dönmez, TPAO'nun İstanbul Silivri'de bulunan Batı Çeltik-1 Kuyusu Ateşleme Töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin karada ve denizlerde hidrokarbon aramalarını kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

Trakya bölgesinde uzun zamandır miktarına bakılmaksızın gaz üretimi gerçekleştirildiğini ifade eden Dönmez, "Varsa bulacağız" anlayışıyla çalıştıklarını kaydetti.

Dönmez, Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarındaki üretimle yerli üretimin ikiye katlanacağına işaret ederek, "Yeni keşfedilen ve üretime başlanan Batı Çeltik ve Batı Değirmenköy sahalarımızda yıllık yaklaşık 300 milyon metreküp doğal gaz üretme kapasitesine ulaşacağız. Burada ürettiğimiz doğal gaz, yaklaşık 300 bin konutun 10 yıllık tüketimine eş değer. Her iki sahada toplam 3 milyar metreküplük bir rezerv tespit etmiş durumdayız. Keşfettiğimiz sahalarda yapacağımız üretim, cari açığımızın 5 milyar lira azalmasını sağlayacak seviyede." ifadelerini kullandı.

Konuşmasının ardından Batı Çeltik-1 Kuyusu'nda doğal gazı ateşleyen Dönmez, Batı Değirmenköy 4-5 Kuyuları'ndaki ateşleme törenine katılmak üzere sahadan ayrıldı.

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Batı Çeltik-1 KuyusuDoğal GazEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih DönmezTPAOTrakya
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