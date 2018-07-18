Batı Teksas türü petrole yeni vadeli işlemler geliyor

NEW YORK (AA) - New York Menkul Kıymetler Borsası'nın (NYSE) sahibi olan Intercontinental Exchange (ICE) adlı şirket, ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolüne ek olarak yeni bir tür vadeli işlemler oluşturacağını duyurdu.

ICE'tan yapılan açıklamada, şu anda ABD'de en yaygın kullanılan ve fiyatı iç piyasadaki arz-talep ile Oklahoma eyaletinin Cushing kentindeki petrol stokları tarafından belirlenen WTI tipi ham petrolün yanı sıra, sevkiyat merkezi Teksas eyaletinin Houston kenti olacak Permian WTI adlı yeni bir tür vadeli işlemlerin başlayacağı bildirildi.

Açıklamada, bu yılın üçüncü çeyreğinde başlaması planlanan Permian WTI vadeli işlemlerinin adını ABD'nin petrol üretimi en yüksek bölgesi olan Batı Teksas'taki Permian havzasından aldığı bilgisi paylaşıldı.

Permian havzasında ham petrol üretiminin günlük ortalama 2,8 milyon varile çıktığına işaret edilen açıklamada, Houston kentinin de ABD'nin ham petrol sevkiyatı için odak noktası haline geldiği vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ICE Petrol Piyasaları Başkan Yardımcısı Jeff Barbuto, "ABD'nin Meksika Körfezi bölgesinin ticaret merkezi olan Houston, Kuzey Amerika ham petrolü için doğal bir sevkiyat noktası konumunda. Cushing WTI ile Brent arasındaki fiyat farkı, ABD'den ihraç edilen petrol için uyuşmazlık yaratıyor. Bunun yerine, yerel ve yabancı alıcılar için güvenilir, öngörülebilir ve uygun küresel bir ham petrol fiyatlandırması oluşturmak istiyoruz." yorumunda bulundu.

Uzmanlar, Permian WTI vadeli işlemlerinin özellikle ABD'den ham petrol ihraç etmek isteyen şirketlere ve Asya başta olmak üzere yurt dışından ABD'nin ham petrolünü ithal etmek isteyen firmalara büyük ölçüde yardımcı olacağını belirtti.

Şu an ABD genelinde en yaygın kullanılan Cushing WTI vadeli işlemleri ile dünya genelinde en geçerli olan Londra Brent türü ham petrol arasındaki fiyat farkının (makasın) yüksek olduğuna dikkati çeken uzmanlar, Permian WTI ile Brent petrol arasındaki makasın daha düşük olmasının beklendiğini kaydetti.

Analistler, ABD'nin ham petrol ihracatının geçen haftalarda günlük ortalama 2 milyon varil seviyesine ulaşarak rekor kırdığına işaret ederek, ABD'nin ham petrol ihracatı için Permian WTI'ın fiyat anlamında Brent petrole daha yakın bir temsil olacağını savunuyor.

Cushing WTI ile Brent arasındaki makasın Permian WTI vadeli işlemlerinde daha az görüleceğini belirten analistler, öte yandan, Permian WTI'ın ABD'de yaygınlaşabilmesi için ülkede petrol üreticileri, ihracatçılar, yatırımcılar ve bankalar tarafından destek görmesi gerektiğini vurguladı.

Permian WTI'ın kısa veya orta dönemde Cushing WTI'ı ortadan kaldırması beklenmiyor.



