Batının başkanı değişmedi yeni yönetim seçildi

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) olağan genel kurul toplantısı EGİAD Dernek Merkezi’nde gerçekleştirildi. BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı oy birliği ile yeniden başkan seçilirken, geçmiş dönem yönetim ve denetim kurulu çalışmaları da yine oy birliği ile kabul edildi.

Ege Soğutma Sanayicileri Derneği’nin de (ESSİAD) BASİFED üyesi olduğu genel kurulda BASİFED Başkan Yardımcılığı’na Hasan Küçükkurt ve Alp Avni Yelkenbiçer seçilirken, Yönetim Kurulu Sayman Üyeliğine Ali Talak, Yönetim Kurulu Yazman Üyeliğine ise Ali Kara getirildi. Danışma Kurulu Başkanı ise Ali İhsan Özgürman oldu.

Tanıtım çalışmalarına ağırlık verilecek

Genel Kurulda konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kasalı, öncelikle kendisini yeniden bu göreve layık gören BASİFED üyelerine teşekkür etti. BASİFED’in daha etkin bir sivil toplum örgütü olması için yeni dönemde daha çok mesai harcayacaklarını ve bilinirliklerini artırmak için tanıtım çalışmalarına ağırlık vereceklerini dile getiren Kasalı, “Ben göreve geldiğim ilk günde BASİFED’in özgül ağırlığını artırma sözü vermiştim. Geçen 1 yıl içinde bu konuda önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonraki 2 yılda da bu alanda önemli projeleri hayata geçirmek istiyoruz. İş dünyasının güçlü sesi olarak görüşlerimizi ve fikirlerimizi kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceğiz. Federasyonumuzun daha da güçlenmesi için çalışacağız. Diğer sivil toplum kuruluşları, belediyeler ve kamu kurumları ile daha yakından ilişkiler kurarak, yeni projelerimizle yolumuza devam edeceğiz” dedi.