Batman 2. Tarım ve İnşaat Fuarı

BATMAN (AA) - Batman'da ikincisi düzenlenen Tarım ve İnşaat Fuarı, kapılarını ziyaretçilere açtı.

Vali Ahmet Deniz, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, Batman'ın petrol kenti olduğu kadar tarım kenti de olduğunu söyledi.

Türkiye petrolünün yüzde 40’ının Batman'da üretildiğini hatırlatan Deniz, "Petrol kadar tarım da çok önemli. Batman'ın 465 bin hektar arazisinin yüzde 34’ü tarım arazisi, 20 bin civarında çiftçimiz tarımla uğraşıyor. Bu çok önemlidir. Son dönemlerde fıstığa yoğun talep var, yoğun bir fıstık dikimi var. Önümüzdeki yıllarda Batman’da fıstık üretiminden söz edilecek, çilek hakeza. Son günlerde desteğimizle ciddi mahiyette seracılığa ilgi var. Bu topraklar suyla bütünleştirildiği zaman üretmeceğimiz şey yok.” ifadelerini kullandı.

- “Çiftçilerimize 15 yılda 105 milyarın üzerinde destek verdik”



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş da fuarların bir sektörün üretiminden tüketimine kadar gelişmesine ve güçlenmesine katkı sağladığını söyledi.



Dünya genelinde ekonomik, sosyal ve kültürel alanda yaşanan gelişmeler ile iklim değişikliği ve doğal kaynaklarda yaşanan azalmanın, tarım sektörünü de önemli ölçüde etkilediğini vurgulayan Aktaş, şöyle devam etti:

"Bu faktörler göz önüne alındığında, tarım ihmal edilemeyecek stratejik bir sektör olduğunu yeniden ortaya koymaktadır. Artık ekonomimize önemli katkılar sağlayan bir sektör haline gelmiştir. Tarım iktisadi bir faaliyet haline gelmiştir. Artık dünya için üretim anlayışı vardır. Sadece Türkiye için değil, dünya için de üretim yapıyoruz.”

Aktaş, tarımı gelişmiş ve aynı zamanda kendi gıdasını üretebilen ülkelerin geleceğin lider ülkeleri olacağını kaydetti.



Çiftçilere verilen desteklere de değinen Aktaş, "Çiftçilerimize 15 yılda 105 milyar liranın üzerinde destek verdik. Üreticinin kullandığı kredi miktarı 2002 yılında 530 milyon lira iken günümüzde 30 milyar lira seviyelerine ulaşmıştır.” dedi.



Arazi toplulaştırma çalışmaları kapsamında, ülke genelinde şimdiye kadar 5 milyon 500 bin hektar alanda çalışma yapıldığını bildiren Aktaş, 2 milyon hektar alanda da çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

- “Türkiye 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç ediyor”

Aktaş, Türkiye'de 2002 yılında 98 milyon ton olan toplam bitkisel üretim miktarının 2017 yılında yüzde 23 oranında artarak 121 milyon tona ulaştığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu üretimin değeri yaklaşık 135 milyar liradır. Türkiye tarımı 80 milyonu aşan nüfusunun, ensar kültürünü yaşatarak 4 milyonu aşan muhacirinin ve yaklaşık 40 milyon turistin gıda ihtiyacını karşıladığı gibi 186 ülkeye bin 730 çeşit tarımsal ürün ihraç eden bir ülke konumuna gelmiştir. Bu gelişmeler sonucunda, tarım ürünleri toplam ihracatımız 4 milyar dolardan 17 milyar dolara yükselmiştir."

Konuşmaların ardından 160 firmanın katıldığı fuarın açılışı yapıldı. Fuar, 21 Ekim'e kadar gezilebilecek.