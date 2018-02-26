Bayburt Belediyesi güneşten 4,4 milyon lira kazandı

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt Belediyesi, geçen yıl faaliyete geçirdiği güneş enerji santralinden 4,4 milyon lira gelir sağladı.

Türkiye'nin 80 bin 417 kişi ile en az nüfuslu ili Bayburt'ta, kendisine ait arazi üzerine kurduğu güneş enerji panelleriyle elektrik üreten belediye, kentte tüketilen enerjinin yüzde 10'unu karşılarken diğer belediyelere de örnek oluyor.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyeye ait Şingah Mahallesi'ndeki arazi üzerine geçen yıl yerleştirdikleri 17 bin 669 panelden bir yılda 7 milyon 450 bin kilovat saat elektrik üretildiğini söyledi.

Santralin kurulu gücünün 4,5 megavat olduğunu ve üretilen elektriğin dolar kuru üzerinden devlete satıldığını belirten Memiş, "Devletin 10 yıl alım garantisi var. Devlet bu elektriği 13,3 dolar sente alıyor. Bir yılda bizim buradan kazancımız 4 milyon 400 bin lira oldu." dedi.

Memiş, santralin yapım aşamasında herhangi kurum ya da kalkınma ajansından destek almadıklarına dikkati çekerek, yapımını tamamen Bayburt Belediyesi ekiplerinin üstlendiğini, İller Bankasından borçlanma suretiyle destek aldıklarını anlattı.

Güneş enerjisi santrali işinin her aşamasını kendilerinin üstlendiğini, bazı aşamalarında Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden teknik destek aldıklarını anlatan Memiş, "Bayburt'ta tüketilen toplam enerjinin yüzde 10'unu bu santralle biz karşılıyoruz. Bayburt'ta 2 bin 250 evin batan elektrik ihtiyacı bu güneş enerjisiyle karşılanabiliyor." ifadesini kullandı.

- "Gümüşhane ve Erzincan'dan projeye çok yakın ilgi ve alaka duyuldu"

Memiş, Bayburt Belediyesinin bu projeyi hayata geçirmesinin birçok belediyeye de örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Benim de Genel Başkan Yardımcısı olduğum Türkiye Belediyeler Başkanları Birliğindeki arkadaşlarımızla bu konuyu birçok defa müzakere ettik. Birçok arkadaşımız gelip burada yerinde incelediler, gördüler, çalışmalarını da bu şekilde başlattılar. Özellikle de Gümüşhane ve Erzincan'dan projeye çok yakın ilgi ve alaka duyuldu." diye konuştu.

Bayburt Belediyesinin güneş enerji santrali ile 9 kişiye istihdam sağlamasının yanında vergi de ödediğini kaydeden Memiş, bu bir yıllık süre içerisinde stopaj, katma değer vergisi ve geçici vergi adıyla Bayburt Vergi Dairesine 448 bin lira ödeme yaptıklarını aktardı.

Memiş, kurdukları güneş enerji santralinin Bayburt Belediyesine 15 milyon liraya mal olduğunu belirterek, "Bir yıllık üretimi 4 milyon 400 bin lira. İnşallah 5 ya da 5,5 yıl gibi bir sürede bu proje kendisini amorti edecek. Ondan sonra Bayburt Belediyesi için çok ciddi bir gelir kaynağı olarak Bayburt'a hizmet edecek." dedi.