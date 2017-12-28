Bayburt Kırklartepe Barajı'nda yüzde 12 fiziki gerçekleşme

BAYBURT (AA) - Bayburt'ta yapımı devam eden Kırklartepe Barajı'nda yüzde 12 fiziki gerçekleşme sağlandığı bildirildi.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinden yapılan yazılı açıklamada, Bakanlığın Bayburt'a yaptığı yatırımlarla münbit toprakları suyla buluşturmaya devam ettiği belirtildi.

Bu çerçevede yapımı süren Kırklartepe Barajı'nda çalışmaların hız kesmeden devam ettiği vurgulanan açıklamada, kil çekirdekli kaya dolgu tipinde ve temelden 45 metre yükseklikte inşa edilen, yaklaşık 20 milyon metreküp depolama hacmine sahip barajda yüzde 12 fiziki gerçekleşmeye ulaşıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Doğu Karadeniz Gelişim Projesi (DOKAP) kapsamında bulunan Bayburt'ta çalışmaları devam eden ve maliyeti 75 milyon lira civarında olan Kırklartepe Barajı'nın tamamlandığında 55 bin 380 dekar zirai arazinin modern sistemlerle sulanmasının sağlanacağı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Depo ulaşım yolları ve gövde sıyırma kazıları dahil toplam 898 bin metreküp kazının yapıldığı barajın tamamlanarak sulama projesinin de hizmete alınması ile ülke ekonomisine yıllık 27 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Bayburt'un zirai arazilerinin suyla buluşturulması açısından önemli olan barajın 2019 yılı sonunda tamamlanması öngörülüyor."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Bayburt'ta ziraatın gelişmesindeki etkenlerden en önemlisinin sulama olduğuna işaret etti.

DSİ olarak son 15 yılda Bayburt'ta 6 baraj inşa ettiklerini bildiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"87 bin 60 dekar araziyi sulamaya açtık ve çiftçilerimize yıllık 45,5 milyon lira zirai gelir artışı sağladık. Ayrıca 39 derenin ıslahını tamamladık. Çalışmalarını sürdürdüğümüz Kırklartepe Barajı'nı da en kısa sürede tamamlayarak Bayburtlu vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız."



