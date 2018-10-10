Bayburt'ta 50 milyon liralık yatırımla yalıtımlı duvar malzemesi üretecek

BAYBURT (AA) - ABDULKADİR NİŞANCI - Bayburt'ta, yapı malzemesi imalatı için 50 milyon liralık yatırım yapan iş adamı Selahattin Arslantürk, Türkiye'nin finansal bir krizden geçtiğini ancak bunun, yatırımların askıya alınmasını gerektirmediğini ifade etti.

AA muhabirine, Bayburt Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) 60 dönümlük arazi üzerinde inşasına başlanan fabrika hakkında değerlendirmelerde bulunan Arslantürk, fabrika inşaatının eylül ayı sonunda başladığını ve bu çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirtti.

Arslantürk, Bayburt OSB'deki fabrikada aralık ayında deneme üretimlerinin başlanacağını ve hemen ardından da 2019 yılı ocak ayında fiili üretim yapılacağını belirterek, "Ürünümüz yeni nesli teknolojik bir ürün. Isı yalıtımında başka mantolama gibi işlemlere ihtiyaç olmayan, kendinden yalıtımlı, hafif duvar elemanı üreteceğiz" dedi.

Ürünün binaların dış cephe duvarlarında ekonomi sağladığını anlatan Arslantürk, ayrıca ısı yanında ses ve nem izolasyonu da sağladığı için iç duvarlarda da kullanılabileceğini kaydetti.

Arslantürk, üretilecek yapı malzemesinin Türkiye'deki yapı elemanlarına nazaran en hafif ürün olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ürünümüzün 1 metreküpü 350-375 kilogram ağırlığında oluyor. Bu muadil ürünlerin bazılarına göre yarı yarıya hafiflikte, en yakınına göre yüzde 45 hafiflikte. Dolayısıyla statik ve mimari hesaplamalarda bir avantaj sağlayacak ve ekonomik artısı var. Onun haricinde yalıtım içerikli malzeme olduğu için daha küçük bir hacimle duvar yapılabilecek. Bir metreküpte yaklaşık 5 ile 10 santim bölgesel olarak değişmekle birlikte yine bir artı avantaj sağlamış olacak. Türkiye ortalamasında yaklaşık 150 metrekare brüt daireyi baz alırsak imarlı bir alandan 5 metrekare daha bir inşaat alanıyla verimli olacak."

Üretimi yapılacak yapı malzemesinin yanmaz özelliğe sahip, karbon salınımı olmayan, binalarda mantolama ihtiyacını da ortadan kaldıran bir ürün olduğuna dikkati çeken Arslantürk, "En önemli özelliği TSE tarafından belirlenen A1 yanmazlık sınıfı malzeme, ısı yalıtımlı ses ve nem yalıtımlı. Tamamen doğal malzeme olduğu için doğaya da zararı yok ve çevreci bir ürün. Uygulamada müteahhitlere ve tüketiciye zaman tasarrufu da sağlayacak. Dış cephelerde mantolama ve kaba sıva gereksinimini de ortadan kaldırdığı için iş 2 ila 2,5 kat daha hızlı yapılabilecek. İnşaat sektöründe zaman da büyük maliyet olduğu için bu ürün zamandan da tasarruf sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

Arslantürk, Bayburt OSB'deki yer tahsislerinin nisan ayında yapılmasının ardından fizibilite çalışmalarına mayıs ayında hemen tamamladıklarını, Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan'a 9 aylık sürede üretime geçeceklerine dair söz verdiklerini kaydetti.

-"Üretimimizin yüzde 50'sinden fazlasını ihracata yönelik yapacağız"

Kasım ayında fabrikanın montaj işlerini bitirip aralık ayında da deneme üretimi yapacaklarını söyleyen Arslantürk, şunları kaydetti:

"Hafriyat işlemleri hesaplamalarımızda farklı oldu ancak buna rağmen hedeflerimizden şaşmış değiliz. Ürünümüz yeni geliştirilmiş bir ürün ancak benzeri ürünler Kuzey Atlantik hattında Kanada ve Rusya'da benzer ürünler üretiliyor, sıcak soğuk yalıtımı için. Bizde bu ihtiyacı karşılasın diye bu ürünü Türkiye'de geliştirdik. Şu aşamada Adana'daki fabrikamızdan Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bosna Hersek, Makedonya ve Gürcistan'a ihracatlar yaptık. Bayburt'taki bu fabrikadaki üretimimizin de üçte birini ihraç etmeyi planlıyoruz. Bu fabrikanın ardından diğer bölgelerde de fabrikalar açmayı planlıyoruz. Oradan da üretimimizin yüzde 50'sinden fazlasını ihracata yönelik yapacağız."

Türkiye'nin içinde bulunulan süreçte finansal bir krizden geçtiğinin ancak bu durumun yatırımların askıya alınmasını gerektirmediğinin altını çizen Arslantürk, şunları söyledi:

"Bunun kaynağı ekonomik sebeplerden değil de uluslararası menfaat çatışmalarından, uluslararası güçlerin ülkemiz üzerindeki hesaplarından doğuyor. Biz sanayiciler ve iş insanları sabırlı davranıp bu dönemi geçireceğiz. Çünkü biz paralarımızı bu ülkede kazandık. Dolayısıyla bir dönem zarar ediyoruz veya bir zor dönemden geçiyoruz diye bırakıp gidemeyiz. Bizim prensip olarak bütün hedefimiz milli teknolojide milli ve yerli üretimi azami derecede artırmak. Biz böyle bir şeyi önemseyip işimizi durduramayız, önümüze bakıp çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü bunlar bir rüzgar gibi gelip geçecek. Birkaç ay içinde ekonomik kriterlerin normalleşeceğini, en geç bir yıla eski halimize geleceğimizi ve ondan sonrasının çok daha iyi olacağına inanıyorum. Bir yatırımcı ve sanayici olarak bundan da çekinmiyorum, önümüzü açık görüyorum."

Arslantürk, Bayburt Organize Sanayi Bölgesi'nde kasım ayım ayı itibarıyla deneme üretimleri başlayacak fabrikada ilk etapta 50 kişi çalışacağını bu sayının sonraki günlerde 100-150 kişiye çıkacağını aktardı.