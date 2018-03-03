Bayburt'ta çiftçiler yılda 45,5 milyon lira daha fazla kazanıyor

BAYBURT (AA) - TUĞBA YARDIMCI - Orman ve Su işleri Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından Bayburt'ta 15 yılda hizmete alınan sulama tesisleri sayesinde 87 bin 60 dekar zirai arazi suya kavuştu.

DSİ Genel Müdürü Murat Acu, 1954 yılında kurulan DSİ Genel Müdürlüğünün 64 yıldır ülkenin her köşesine büyük bir özveriyle hizmet ulaştırdığını söyledi.

Acu, 2003 yılından bugüne kadar kentte 6 baraj inşa edildiğini belirterek, "Toplam 71,29 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaşıldı. 2003 yılından bugüne kadar tamamlanan sulama tesisleri ile toplam 87 bin 60 dekar zirai arazinin sulanması sağlandı. Bayburt'ta hizmete aldığımız sulama tesisleri sayesinde çiftçilerimiz artık geçmişe göre yılda 45,5 milyon lira daha fazla zirai gelir elde ediyor." dedi.

Bayburt için önemli olan içme suyu tesisleri rehabilitasyonu işi kapsamında Masat ve Dilenci kaynaklarından alınan suyun 23 kilometre isale hattı aracılığıyla şehir merkezine iletildiğini anımsatan Murat Acu, "Böylece, çalışma sayesinde şehir merkezine yıllık 8,33 milyon metreküp içme ve kullanma suyu temin edildi." diye konuştu.



- 66 milyon liralık tesisler hizmete alındı

Kentte 40 derenin ıslah çalışmasının tamamlandığını vurgulayan Acu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Derelerin ıslahı sayesinde şehir merkezi ile 40 meskun mahal ve 7 bin 710 dekar arazi taşkından korundu. Özellikle, tamamlandığında Bayburt'un çehresini değiştirecek olan Bayburt şehir merkezinden geçen Çoruh Nehri'nde ıslah ve rekreasyon çalışmaları ise devam ediyor. Bayburt için çok önemli bu proje sayesinde Çoruh Nehri seyirlik bir alan olacak, sosyal yaşam alanına dönüşecek."

Genel Müdür Acu, 1 Ocak-31 Aralık 2017 tarihleri arasında Bayburt'ta toplam maliyeti 66 milyon 86 bin lira olan bir baraj, 3 sulama tesisi ve 7 taşkın koruma tesisinin tamamlandığını dile getirdi.

Tamamlanan baraj, gölet ve sulama tesisleri ile toplam 33 bin 450 dekar zirai arazinin sulanmasının sağlandığını dile getiren Acu, "Sulanan alanlardan ülke ekonomisine yaklaşık 21 milyon lira katkı sağlanması hedefleniyor. Tamamlanan 7 taşkın koruma tesisi ile 5 köy ve 2 mahallenin taşkın riski azaltıldı." ifadelerini kullandı.

Murat Acu, hizmete alınan projelerin Bayburt'a hayırlı olmasını dileyerek, "Bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım'a, Orman ve Su İşleri Bakanımız Sayın Veysel Eroğlu'na şükranlarımı sunuyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.