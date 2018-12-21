Bayburt'ta genç çiftçilere 10,2 milyon liralık hibe

BAYBURT (AA) - Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Genç Çiftçi Projesi kapsamında 2016-2018 döneminde 340 genç çiftçiye 10,2 milyon lira hibe desteği sağlandığını söyledi.

Vali Pehlivan, "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında aldıkları hibe desteğiyle işletme kuran çiftçileri ziyaret etti. Demirözü ilçesine bağlı Kalecik köyünde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkındırma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) iş birliğiyle kurulan solucan gübresi üretim tesisini gezen Vali Pehlivan, ilgililerden bilgi aldı.

Aynı köyde Genç Çiftçi Projesi ile kurulan Gezgin Tavukçuluk Tesisinde de incelemelerde bulunan Vali Pehlivan, yaptığı açıklamada, organik tarımsal üretim açısından Bayburt'un önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Pehlivan, organik tarımsal üretimin birçok ayağı olduğunu, bunlardan birinin de gübre olduğunu ifade ederek, "DOKAP ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle 5 üreticimizi kapsayan bir proje geliştirdik. Bu üreticilerimize proje başı 30 bin lira olmak üzere toplamda 150 bin lira destek sağlandı. Bu tesislerimizin kurulumu da gerçekleştirildi." dedi.

Genç Çiftçi Projesi ile yeni işletme kuran üreticilere yine proje kapsamında "Kırmızı Kaliforniya Solucanı" olarak bilinen 100'er bin solucan verildiğini anlatan Pehlivan, "Bu gübre birim alandaki verimliliği arttıracak. Kimyasal gübreden organik gübreye geçilmiş olacak. Yine hem tarla bitkilerinde hem sera bitkilerinde hem çiçekli süs bitkilerinde ve dekoratif amaçlı bitkilerin üretiminde bu gübreler çok tercih ediliyor. Olabildiğince organik üretime yönelen bir il olarak bu konuyu teşvik ediyoruz." diye konuştu.

Pehlivan, Tarım ve Orman Bakanlığınca finanse edilen Genç Çiftçi Projesi'nden Bayburt'un da olabildiğince yararlanma gayreti içerisinde olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"İlimizde 2016-2018 yılları içinde 340 genç çiftçimizi bu projeden faydalandırdık. Toplamda da 10,2 milyon lira hibe desteği sağlandı. Bu kaynaklarla da bin 199 büyükbaş, 2 bin 598 küçükbaş, 2 bin 596 arılı kovan ve 960 da tavuk desteği sağlandı. Ben bütün Genç Çiftçi Projesi'nden yararlanan çiftçilerimize bu projenin hayırlı olmasını diliyorum. İnşallah devletimiz tarafından sağlanan bu destekler en iyi şekilde değerlendirilir ve bu rakamlar artarak devam eder. Böylece hem çiftçilerimizin ekonomileri hem ilimizin ekonomisi hem de ülkemizin ekonomisine katkı sağlanmış olur."