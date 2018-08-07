Bayburt'ta hayvan pazarında

BAYBURT (AA) - Hayvancılığın önemli merkezlerinden Bayburt'ta kurulan canlı hayvan pazarında yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

Yıl boyunca büyük emeklerle yetiştirdikleri kurbanlıkları satabilmek için sabahın ilk ışıklarıyla Genç Osman Mahallesi'nde kurulan hayvan pazarının yolunu tutan besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek için alıcılarla kıyasıya pazarlığa tutuşuyor.

Kentte her salı günü kurulan pazarda, özellikle Kurban Bayramı öncesinde yoğunluğun daha da arttığı gözleniyor. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, beğenip almak istedikleri kurbanlığın sağlık durumu hakkında bilgi edindikten sonra fiyat konusunda satıcılarla pazarlığa başlıyor.

- "Bayburt ekonomisi için önemli bir dönem"

Tarım ve Orman İl Müdürü Abdulkadir Karabulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı öncesinde pazarda yoğunluğun artmasının kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Kurban Bayramı'nın hem hayvan yetiştiricileri için hem de vatandaşların dini vecibelerini yerine getirmeleri bakımından yoğun dönemlerden olduğunu belirten Karabulut, "Kurban Bayramı Bayburt gibi özellikle besi hayvancılığın yoğun olduğu yerlerde daha da yoğun bir dönem olarak yaşanıyor. Valiliğimiz himayesinde İl Kurban Hizmetleri Komisyonu olarak gerekli planlamaları yaptık. Vatandaşların kurban keseceği alanlar öncelikli olarak belirlendi. Gerek müdürlüğümüzden ve belediyeden veteriner hekimler, gerekse de müftülük personeli Kurban Bayramı süresince gerekli kontrollerin yanında vatandaşlarımıza da gereken yardımı sağlayacaklar." dedi.

Karabulut, Bayburt'tan bu dönemde il dışına yoğun kurbanlık sevk edildiğinin altını çizerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Bayburt ekonomisi için önemli bir dönem. Bu anlamda da yoğun bir çalışmamız var. Hafta sonu itibariyle il dışı sevkler başladı. Özellikle ilimizden İstanbul'a yoğun kurbanlık çıkışı oluyor. Büyük illerde çok sayıda pazar var. Bu pazarları bulmak o illerdeki Bayburtlular için her zaman mümkün olmadığı için biz başlattığımız bir uygulamayla Bayburt'tan il dışına kurbanlık götüren yetiştiricilerimizin gittiği semtleri, pazarları, çadır numaralarını ve iletişim numaralarını yine il dışındaki derneklerimizle paylaşıyoruz. Buradaki amacımız yetiştiricilerimizin oradaki pazarda fazla beklememesi, kurbanlığını da kendi memleketinde yetişmiş hayvandan karşılamak isteyen vatandaşlarımıza da bu anlamda yardımcı olamak."

Tarım ve Orman Bakanlığının da bu dönemde alıcı ve satıcılar için de çeşitli hizmetler sunduğunu anlatan Karabulut, şöyle devam etti:

"Küpe sorgulama kurban dönemlerinde önemli bir unsur, önemli bir ayrıntı. Bu anlamda da hem Bakanlığımızın internet sitesi üzerinden hem e-devlet üzerinden vatandaşlarımız aldıkları ya da alacakları kurbanların küpe, ırk, işletme sahibi gibi bilgilerini rahatlıkla sorgulayabilirler. Zaten biz her yıl gerek yetiştiricilerimize gerek kurban almak isteyen vatandaşlarımıza yönelik Kurban El Kitabı hazırlayıp dağıtıyoruz. Dolayısıyla bütün tedbirleri almış durumdayız."

Bayburt'ta 33 yıldır besicilik yapan Mevlüt Mevlütoğulları ise pazardaki fiyatların normal olduğunu, alıcıların da satıcıların da bu fiyatlardan memnun olduğunu söyledi.

İl dışından gelen Bayburtlularla pazarın daha da hareketlendiğini ifade eden Mevlütoğulları, "Şu anda fiyatlar normal seviyesinde. Örneğin düveler ortalama 6 ile 7 bin 500 lira arasında satılıyor. Tosunlar ise 9 bin 500 ile 13 bin lira arasında satılıyor." dedi.