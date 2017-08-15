Bayburt'ta hububat hasadı başladı

BAYBURT (AA) - Bayburt Ziraat Odası Başkanı Abuzer Yıldırımtepe, kentte hububat hasadının başladığını belirterek, "İl genelinde yaklaşık 50 bin hektar ekili alandan geçmiş yıllarda 40 bin ton hububat elde ediyorduk. Bu yıl bu rakamın 30 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz." dedi.

Yıldırımtepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kent genelinde 50 bin hektar alanda hububat ekimi yapıldığını söyledi.

Hububat ekiminin daha çok sonbaharda yapıldığını, o dönemde de yağışların yetersiz olduğunu belirten Yıldırımtepe, "Baharla birlikte yağış oranı yükselmişti ancak nisan ve haziranda etkili olan don verimi düşürdü." dedi.

Yıldırımtepe, geçmiş yıllarda il genelinde yaklaşık 50 bin hektar ekili alandan 40 bin ton hububat elde edildiğini dile getirerek, "Bu yıl bu rakamın 30 bin ton civarında olacağını tahmin ediyoruz. İlimizde şu an yaklaşık 70 biçerdöverle hasadımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Hububat için Toprak Mahsulleri Ofisinin Bayburt'ta alım merkezi açtığını belirten Yıldırımtepe, "Şu anda alımlar devam ediyor. Çiftçilerimiz özellikle buğdayları ofise vermeye çalışıyor. Buğday fiyatları bu sene ton başına 800 ile 950 lira arasında değişiyor. Arpa ve tritikalede geçen yıllara oranla ton başına 900 ile 950 lirayla yüksek bir fiyat var." diye konuştu.

Yıldırımtepe, önceki yıllarda oda olarak çiftçilere, arpa ve tritikaleyi sonbahar yerine kışın satmalarını tavsiye ettiklerini, bu yıl ise fiyatların yılbaşından itibaren düşme ihtimaline karşı bir an önce satmalarını önerdiklerini söyledi.



