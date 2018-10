Bayim Olur musun da herkes şaşırdı ama en çok o ünlü şaşırdı

Bayım Olur musun Fuarını düzenleyen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem'in açılışta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın moral ve destek veren mesajını okumasıyla başlayan etkinliğin yankısı devam ediyor.

Ekonomide sıkıntılı bir dönemde geçildiği bugünlerdeFuarı’na yönelik büyük ilgi bütün katılımcıları şaşırttı ve moral verdi. İlk şaşırma fuarın açılışında gerçekleşti. Açılışa katılan Hazine ve Maliye Bakanı Yardımcısı Nureddin Nebati fuardaki canlılığın moral verici olduğunu söyledi. Yine açılışa katılan Devlet eski bakanlarından Egemen Bağış, “Katılım çok iyi. Türkiye ekonomisini sıkıntıları kolay aşar. Kimsenin Türkiye’nin büyüklüğünü test etmesin” dedi.Sonra şaşırma sırası firmaları geldi. Ünlü mobilya firması Doğtaş’ın yatak markasının tanıtımını fuarda yaptı. Doğtaş yetkilileri çok iyi görüşmeler yaptıklarını söyledi. Fuarını tek ayakkabı markası birkaç bayilik birden vermişti fuar sırasında.Ama fuara yoğun ilgi dolasıyla en büyük şaşkınlığı “International Franchise Show London”ın temsilcisi Simon Chicken’in yaşadı.İngiltere’nin en önemli franchise etkinliklerinden biri olan “International Franchise Show London”ın temsilcisi Simon Chicken, Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na gelerek incelemelerde bulundu.İngiltere’de 15 yıldır, franchise fuarları düzenlediklerini belirten Chicken, “Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ferzan Erem Escobedo’nun nazik daveti üzerine Londra’dan İstanbul’a gelerek “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”na katıldım. İyi ki gelmişim. Gerçekten şaşkınlık içindeyim. Rakamları henüz bilmiyorum. Ancak önemli değil. Tahminen ziyaretçi sayısı on binleri aştı. Her noktada, her katılımcı, potansiyel yatırımcılarla yoğun görüşmeler gerçekleştiriyordu. Üstelik bu dört günlük bir fuar” diyor.Chicken, fuarda yaptığı ikili görüşmelerde yurtdışına açılma planları yapan markalara önemli tüyolar verdi.“Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” sadece Türkiye için değil dünyanın büyük fuarından biri haline geldiğini belirten Chicken, “Fuar, Paris’teki franchise şovlarını aratmayacak türden. Hatta yakın gelecekte dünyada söz sahibi olmaya adaysınız. Nasıl ki modayı takip edenlerkendi sektörlerinde dünya standartlarını belirleyen şehirlere gitmek zorundalar.İşte bu fuar sayesinde İstanbul, altın değerinde bir özelliğe daha kavuşuyor.Zira tüm dünyanın bu fuara olan ilgilisi artıyor… ”