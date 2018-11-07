Bayim Olur musun dedik Avrupa birincisi olduk

Medyafors Fuarcılık tarafından organize edilen “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” bu yıl rekorlara imza attı. 300 katılımcı marka, 28 bin toplam ziyaretçi ile Avrupa ve Ortadoğu birincisiyiz. Ayrıca 72 ülkeden bin profesyonel ziyaretçiyle fuarcılıkta ender görünen başarıya ulaştık.



Türkiye’nin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan “Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı”, Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD desteği ve Coldwell Banker Türkiye ana sponsorluğunda, 11-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde düzenlendi. Türkiye franchise sektörünün nabzının attığı bu devasa organizasyon, 27 bin 500 metrekarelik alanda düzenlendi. Bu yıl 16. kez kapılarını açan fuarda, 300 yerli ve yabancı marka katılımcı olarak yerlerini aldı. Ziyaretçi sayısı ise 28 bine ulaştı. Fuar bu rakamlarla, kendi alanında Avrupa ve Ortadoğu birincisi olma özelliğini taşıyor.



72 ÜLKEDEN BİN İŞADAMI GELDİ

Fuarda bu yıl profesyonel, bilinçli ziyaretçi sayısında dikkat çeken bir artış yaşandı. Diğer yandan 72 ülkeden gelen bin profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurtdışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Bu ülkelerden bazıları ABD, İngiltere, Almanya, Hollanda, Kanada, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Rusya, İspanya, İsveç, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Cezayir, İran, Mısır, Lübnan, Fas, Kuveyt, Katar, Dubai ve Azerbaycan olarak sıralanıyor.

Özel bölümleriyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla ikinci kez buluşturdu. Fuar kapsamında düzenlenen Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantısına katılan 12 ülkenin franchise dernek başkanları yeni işbirlikleri konusunda kararlar aldılar. Dört gün boyunca gerçekleştirilen seminerlerde hem ziyaretçi hem katılımcılara eğitici bilgiler verildi.



MEMNUNİYET ORANI YÜZDE 91

Fuar süresinde katılımcılar, firma temsilcileri ve ziyaretçilerle birebir görüşülerek yapılan anket sonuçlarına göre; markaların yüzde 81’i fuarda hedeflediği girişimci profiline ulaştığını belirtiler. Yüzde 91’i ise gelecek yıl fuara tekrar katılmayı düşündüklerini söylediler. Ziyaretçi olarak fuara gelenlerin yüzde 76’sı fuarı yüksek düzeyde bir fuar olarak değerlendiriyorlar. Bu yıl da yoğun katılım ve rekor ziyaretçi ile tamamlanan fuarın açılışı Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Didier Depreay, UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Coldwell Banker Türkiye Franchise Satış Koordinatörü Ayhan Kaya, Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem , Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ferzan Erem Escobedo, T.C. Devlet ve AB Eski Bakanı Egemen Bağış, T.C. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati ve çok sayıda firma yetkilisinin teşrifleriyle gerçekleşmişti.



“MARKALAŞMANIN ANAHTARIYIZ”

“Piyasalardaki durgunluk zamanları kendi işini kurmayı planlayan küçük ya da orta ölçekli yatırımcıların en istekli oldukları dönemlerdir aslında” diyen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem, "Büyüme planı yapan şirketler bunu fark ettiler. Bu nedenle fuarımıza ilgi çok fazla. Önümüzdeki yıl 17’incisi düzenleyeceğim fuar için şimdiden rezervasyon çalışmaları başladı bile” diyor. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” 10-13 Ekim 2019’düzenlenecek.

Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na katılanlar yüzlerce franchise sözleşmeleri imzaladılar. Katılımcı markalar arasında ilk kez bu fuar sayesinde ihracata başlayanlar oldu.

Ziyaretçilerimiz aylarca uğraşıp belki de ulaşamayacakları yüzlerce patron, CEO ya da üst düzey yöneticilerle yüz yüze görüşme fırsatı buldular. Bütün bunların yanı sıra Anadolu’dan gelen yerel markalarımız kendilerini ulusal pazarlara taşıyacak iş görüşmeleri gerçekleştiler.

Medyafors olarak, yeni iş fırsatları arayan girişimcileri, franchise ağıyla büyümek isteyen markalarla bu yılda bir araya getirmekten gurur duyduklarını vurgulayan Erem, “Fuar durgunluk sinyalleri veren ekonomide yeni kapıların açılmasına neden oldu. Yüzlerce cazip fırsatlar, yeni iş fikirleri, her bütçeye uygun franchise seçenekleri, fuarda görücüye çıktı. Fuara iş kurmak için gelen girişimciler patron olarak çıktılar” diyor.

Türkiye franchise pazarının yıl sonunda 50 milyar dolarlık büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Halihazırda 3 bin zincir işletmeye bağlı 60 bin şubeye sahip bir hacimden söz ediyoruz. Türkiye franchise pazarının son 5 yılda yüzde 180 gibi rekor bir büyüme gösterdiğini hatırlatalım. Bu sayede 200 bin kişiye yeni istihdam alanı yaratıldı. Ayrıca 150 marka yurtdışına adım attı. Yurtdışında şube açma hazırlıklarını sürdüren onlarca markamız sırada bekliyor.









Medyafors Fuarcılık Hakkında



Fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan bir şirket olan Medyafors Fuarcılık 1988 yılında kurulmuştur. Medyafors Fuarcılık “Ayrıntılar Önemlidir” sloganını ilke edinerek çalışmalarını, sistematik biçimde yürüterek, uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atmaktadır.16.kez düzenlediği Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Gazetesi ve bayimolurmusun.com.tr bayilik portalı bu grubun önemli projeleri arasındadır.

