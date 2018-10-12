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Bayim Olur musun dediler ilaç gibi geldiler

Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem Bayim Olur musun fuarının açılışında yaptığı konuşmada moral veren mesajlar paylaştı.

Bayim Olur musun dediler ilaç gibi geldiler
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Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı beklendiği gibi ticareti ateşledi. Ekonomideki çıkış projelerinin geliştirildiği bugünlerde Fuar ilaç gibi geldi. Özellikle fuarı düzenleyen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem'in mesajları dikkat çekti.
14 Ekim tarihine kadar sürecek fuara 500 marka ve 40 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye BakanYardımcısı Dr. Nureddin Nebati, "Kamu ve özel sektör, hepimiz kol kola girerek markalarımızı daha da güçlü hale getireceğiz" mesajı verdi.

CNR Fuar Merkezi’nde 16’ncı kez kapılarını açan 'Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’na, eğitimden gayrimenkule kadar pek çok alanda faaliyet gösteren yerli ve yabancı firmalar büyük ilgi gösterdi.

Fuar kapsamında markasını büyütmenin yollarını arayan firmalar 14 Ekim tarihine kadar işbirliği anlaşmaları ve birebir görüşmeler gerçekleştirecek. Fuarın açılışına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Eski Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem ve marka temsilcileri katıldı.

İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 27 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen fuara bu yıl 500 yerli ve yabancı marka katılıyor ve 40 bin ziyaretçi bekleniyor. Bu yıl Türkiye’nin her bölgesinden yatırımcıların katıldığı fuara, yurtdışından da yoğun talep var. Fuara Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Yunanistan, Macaristan, İtalya, Hollanda, Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre ve İngiltere’den yatırımcılar ve işbirliği anlaşmaları için ticari heyetler katılacak. Söz konusu yabancı yatırımcılar Türk markalarıyla dört gün boyunca birebir görüşme fırsatı bulacaklar. Ayrıca, Avrupa Franchise Federasyonu (EFF) toplantılarına da ev sahipliği yapacak olan fuar, birçok ülkenin franchise dernekleri üye markaları ve yetkililerini İstanbul’da bir araya getiriyor.

 

 

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Bayim Olur MusunMedyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem
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