Bayim olur musun demek için düğmeye bastılar

Firmalar, franchise vererek zincir marka olmanın yanı sıra, yeni ticaret ve pazarlama stratejileri benimseyerek büyük satış hacimlerine ulaşıyor ve uluslararası pazarlara giriyor. Günümüz rekabet koşulları içerisinde güçlü ve büyük bir zincirin parçası olma avantajı da birçok girişimcinin franchising sistemini seçmesinde etkili oluyor. Sürekli gelişen franchise sektörü, alanında Avrupa ve Ortadoğu’nun en büyük fuarı olma özelliğini taşıyan Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı ile katlanarak büyüyor. Franchise sektörünün buluşma noktası olan fuara,bu yıl yerli ve yabancı 300’ün üzerinde firma katılacak.

Medyafors Fuarcılık organizasyonu ve UFRAD desteği ile gerçekleştirilen Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı bu yıl 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında düzenlenecek. CNR Fuar Merkezi 5-6-7. hall’lerde gerçekleştirilecek fuar, franchise ve markalı bayilik veren firmaları, girişimci ve yatırımcılarla 17. kez İstanbul’da buluşturacak. Fuar kendi alanında rekorlara imza atıyor. Franchise ve bayilik vererek büyümek isteyen, yeni iş ortakları arayan markalar ülkemizin franchising alanındaki ilk ve tek fuarı olan Bayim Olur musun Franchising Fuarı'nda girişimcilerle bir araya geliyor.Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğu ve UFRAD desteğiyle 11-14 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarı 28 bin kişi ziyaret etti. 4 gün ziyarete açık olan fuara 274'ü yerli, 26'sı yabancı olmak üzere 300 marka katıldı. Katılımcı markalar, fuardan zincir olmayolunda atılan somut adımlarla ayrıldılar.Fuar 27.500 m2’lik alanıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başarırken, profesyonel ve bilinçli ziyaretçi sayısı ile memnuniyet oranını arttırdı. Yurtdışından da yoğun katılımın yaşandığı fuarda 72 ülkeden gelen bin profesyonel ziyaretçi yerli markalarla ticari işbirliği görüşmeleri gerçekleştirdi. Yabancı yatırımcılar Türk firmalarıyla, özellikle yurtdışına açılma planları yapan markalar ile verimli görüşmeler yaptılar. Bu yıl için de yurtdışı yatırımcı ve ziyaretçi çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 100’e yakın ülkeden gelecek yatırımcılar master franchise görüşmeleri ve iş birlikleri için fuarda olacaklar. Büyüyen franchise hacmi ile sektörün önde gelen platformuna her geçen gün katılım ve ilgi artıyor.

2019 ‘da 300’den fazla marka tedarikçisini bu fuarda seçecek…

Özel bölümüyle de beğeni toplayan Bayim Olur musun Franchising Fuarı, franchise veren markalara ürün ve hizmet konusunda destek olan tedarikçi firmaları ’Tedarikçi Özel Bölümü’nde sektörün tüm paydaşlarıyla 3.kez buluşturuyor. Katılımcı ve ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan, franchise veren markalara ürün ve hizmet tedariki sağlayan tedarikçi firmalar, bu yıl da markalarla görüşmeler yaparak ileriye dönük çalışmaların temellerini atacaklar.

‘’Katılımcılar fuardan memnun ayrılıyor’’

Sektörün nabzını tutan Bayim Olur musun Fuarı organizasyonunu üstlenen Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem; “Marka kimliğinin, ürünlerin ve operasyonun standartlarının oluşmasını bekleyen firmalar, franchising için altyapılarını tamamladıktan sonra büyüme planlarını bu yönde kurguluyor. Sisteme dahil olan firmalar, marka bilinirliğini arttırarak hızla büyüme imkanı bulurken, şube sayısının artmasıyla birlikte müşteri bağlılığını da sağlamış oluyor. Franchising sistemi ile girişimci de marka sahibinin yıllarca kurumsallaşmak için edindiği bilgi birikimini kullanarak, bulunduğu bölgede fırsat eşitliği sağlayabilirken aynı zamanda reklam, PR ve sosyal medya yönetim desteği, personel eğitimleri, yetiştirme konularında da destek alıyor’’ dedi. Erem sözlerini şöyle sürdürdü: ‘’Bizlerde böyle sistematik olarak ilerleyen bir sistemin içerisinde profesyonel bir platform oluşturarak yıllardır Türkiye’nin en popüler franchise markalarını girişimciler ile buluşturuyoruz. Anadolu’daki markaları Türkiye’nin her yerine yaymayı Türkiye’den de daha fazla global markalar çıkarmayı hedefliyoruz. Fuarımızın yarattığı yoğun ve verimli ziyaretçi potansiyeliyle katılımcılar, bekledikleri ziyaretçi sayısının fazlasını elde ederek fuardan memnun bir şekilde ayrılıyorlar.”

Medyafors Fuarcılık hakkında:

Fuarcılık konusunda öncü olan ve başarılarını organize ettiği birbirinden farklı fuarlarla kanıtlayan bir şirket olan Medyafors Fuarcılık 1988 yılında kurulmuştur. Medyafors Fuarcılık “Ayrıntılar Önemlidir” sloganını ilke edinerek çalışmalarını, sistematik biçimde yürüterek, uzun vadeli, sürdürülebilir projelere imza atmaktadır.16.kez düzenlediği Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı, Bayim Olur musun Dergisi, Bayim Olur musun Gazetesi ve bayimolurmusun.com.tr bayilik portalı bu grubun önemli projeleri arasındadır.



