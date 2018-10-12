Bayim Olur Musun Fuarı açıldı

Bayim Olur Musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı’nda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı sahaya indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın etkinliğin Türk markalarının dünyaya açılmasına vesile olması dileğinde bulunan mesajı ile açılan fuarda yapılan konuşmalarda ekonomideki sıkıntılara karşı birlikte mücadele kararlılığı sergilendi.

14 Ekim tarihine kadar sürecek fuara yerli ve yabancı 500 marka ve 40 bin ziyaretçinin katılması bekleniyor. Fuara özellikle Ortadoğu’dan dikkat çekici bir katılım olduğu görüldü.

Fuarın açılışında konuşan Hazine ve Maliye BakanYardımcısı Dr. Nureddin Nebati yıllardır reel sektörün içinde olduğunu belirterek şu noktaların altını çizdi:

. Biz söze başlarken 'doğu ve batı' demeyiz, 'doğu, batı,kuzey ve güney' deriz. Çünkü İstanbul ve Türkiye öyle bir yerdeki uçağa bindiğiniz anda 3 saat içerisinde en az 55 ülkeye ulaşırsınız.

. Türkiye öyle bir merkezde ve İstanbul öyle bir konumdaki burada olan dünyaya rahat bir şekilde ulaşır. Burada yaşayan, ticaret ve iş yapan şunu bilir; birkaç saat içerisinde Afrika'nın göbeğinde, Rusya'da, İran'da ve Londra'dadır.

. Onun için burada marka olmak, markayı temsil etmek emin olun dünyaya kendinizi reklam etmek, alışveriş imkanı elde etmek için büyük bir olanaktır.

. Türkiye’de söz konusu vatan olduğunda herkes aynı yönde koşar. Biz kendi içimizde bazen aykırı düşünüyoruz.

. Ama söz konusu bayrağımız, vatan olunca hepimiz aynı yönde koşmaya devam ederiz. Onun için bu ülke kendisine karşı her türlü saldırıyı çok hızlı bir şekilde püskürtmekte üstün bir başarı elde etmiştir.

. Şimdi kamu ve özel sektör, hepimiz kol kola girerek markalarımızı daha da güçlü hale getireceğiz. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin marka olduğuna, bayrağımızın güçlü bir marka olduğuna inanıyoruz.

. Bulunduğumuz coğrafik alanın marka olduğuna inanıyoruz ve bunun içinden çıkacak özle sektördeki markalarımızın da başarılı olacağına inanıyoruz.

UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın ise açılışta şu etkinlikle ilgili şu tespitleri yaptı:

. Dünyanın ilk 3'ü arasında yer alıyoruz. 3 bin yerli ve yabancı marka burada. 45 milyar dolarlık bir ticaret hacmi ve dünyanın her yerinde at koşturan, rekabet eden 200 marka ile Türkiye ekonomisinde yer almanın haklı gururu yaşıyoruz. Şu anda fuarda 500 marka yer alıyor.

. Dünyanın her yerinden marka sahiplerinin kendi markalarını tanıtmak ve Türk markalarıyla işbirliği yapmak için fuara katılıyor.

. 30 ayrısektörden markalar, kendi çalışmalarını okul niteliğinde olan bu mekanda dünyayla paylaşıyorlar ve yeni iş kurma yöntemlerini birlikte geliştiriyorlar. 2018 yılı sektörün Türkiye'deki ticaret hacmi 43 milyar dolar, 2019 yılında bunu 50 milyar dolara çıkaracağız. 350 bin insan bu sektörde istihdam ediliyor.

. 3 bin marka zincir konumunda bu markaların Türkiye'de 60 bin mağazası var. YurtdışınaaçılanTürkmarklarınsayısı 205 ama bu yetmez,arttırmak gerekiyor. Ayrıca UFRAD olarak bizler de enflasyonla mücadelede ürün ve hizmetlerimizde yüzde 10 indirim yapma kararı aldık.