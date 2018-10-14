Bayin olurum dediler patronluğu ilk adımı attılar

Medyafors Fuarcılık organizasyonu, UFRAD işbirliği ve Coldwell Banker Türkiye Ana Sponsorluğunda gerçekleştirilen “16. Bayim Olur musun Franchising ve Markalı Bayilik Fuarı” durgunluk sinyalleri veren ekonomide yeni kapıların açılmasına neden oldu. Fuara katılan bütün şirketlerin bayilik konusunda önemli adımlar atması dikkat çekti.

Fuar aynı zamanda “iş kurmak” isteyenlere yüzlerce cazip seçenek sundu ve kendi işlerinin patronu olma fırsatı sağladı.

İstanbul CNR Fuar Merkezi’nde 27 bin 500 metrekare alanda gerçekleştirilen Bayim Olur musun Franchising Fuarı’nda bu yıl 300 yerli ve yabancı marka katıldı. Fuar, Avrupa Franchise Federasyonu Başkanı Didier Depreay, UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın fFuarın sponsoru Coldwell Banker Türkiye Franchise Satış Koordinatörü Ayhan Kaya’ın mesajları fuara damga vurdu.

Fuarı organize eden Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Özhan Erem duygusal mesajlar da içeren konuşmasında şu noktaların altını çizdi:

. Benim için fuar açılışları heyecanlı olduğu kadar duygusaldır da… Bir yıl boyunca çalışırsınız emek verirsiniz. Açılış günü bütün bunların karşılığı gözünüzün önünde durur. Muhteşem bir tablo gibi…

. Fuara katılan stand açan firmalarımıza, markalarımıza vaat ettiğimiz, doğru ziyaretçinin, fuara gelmesi, ziyaret etmesi için, yıl boyunca yaptığınız çalışmaların sonuçlarını da almanız gerekir.

. Bu nedenle fuarcılar fuarın son gününe kadar aynı heyecan ve görev bilinciyle işin başında olmak zorundadır…

eğitim devam ediyor. Birikimlerimi bir markanın franchisee’si ya da bayisi olarak değerlendireyim” diye buraya kadar gelen yatırımcı adayları; marka seçimi yaparken, özgür iradeleriyle hareket edecekler…

. Bu seçimi yaparken, franchise almadan önce nelere dikkat etmeleri gerektiğini, aldıktan sonra nasıl ilerleyeceklerini özetle işlerini nasıl garantiye alacaklarını fuarımızın gelenekselleşen Ufrad Seminerleri’nde uzmanlarımız tek tek anlattılar.

. Bayim Olur musun Fuarı’nın bugünlere gelebilmesi için gerçekten büyük çabalar sarf edildi. Sadece biz değil, sektörümüzün tüm paydaşları birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmese bu ivmenin, bu büyümenin yakalanması mümkün olamazdı…

. Bugün Franchise veren markalarımızın Dubaiden Newyork’a, Frankfurttan Londraya, Moskovaya temsilcisi olduğumuz dünyanın en büyük franchise fuarlarına katılabilmesi için çalışmalarımızı tamamladık..

. Dünyaya açılmak için hazırlıklarını tamamlayan onlarca Türk markamızın olduğunu da biliyorum. Bugün bu fuar çatısı altında bulunan markaların da bir kısmı yurt dışında franchise vermiş veya verme hazırlığında…

. Bu nedenle öncelikle MedyaFors’u bu yeni yurtdışı projelerini başlatmaya iten, cesaretlendiren öncü markalarımıza teşekkür ediyorum. Bugün gelinen noktada bu işe katkısı olan herkesi ayakta alkışlamak lazım..

Medyafors Fuarcılık Yönetim Kurulu Üyesi ve Uluslararası İlişkiler Direktörü Ferzan Erem Escobedo; “Birlikte çalıştığımız UFRAD Franchising Derneği ile birlikte, işletmelere franchise alanında öncülük ediyoruz. Bu alanda belirleyici olmaktan gurur duyuyoruz. Yatırımcıları ve markaları tek çatı altında buluşturuyoruz. Ayrıca dünyadaki birçok danışmanlık firmasıyla bağlantı içerisindeyiz. Dünya çapında çok önemli franchise fuarlarının Türkiye’deki temsilciliğini yürütüyoruz" dedi.





