Baymak klima ailesi yeni ürünleriyle büyüyor

İSTANBUL (AA) - Baymak, bu yıl ürün gamına eklediği duvar ve salon tipi klimalarıyla yaz sıcaklıklarında serinliğin adresi olacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Baymak klima ailesinin yeni üyesi Elegant Prime serisi duvar tipi klimalar, soğutmada A++, ısıtmada A+ enerji sınıfına sahip, çevreci ve verimli R32 soğutucu akışkana sahip olan klima inverter özelliğinin yanı sıra "Eco Mod" özelliği ile yüksek enerji tasarrufu sunuyor.

"Favori kullanım" ve "Turbo mod" seçenekleri bulunan kısayol tuşları ile tasarlanan Elegant Prime serisi, 3 dakikalık güvenlik koruma özelliği ile elektrik ve çalıştırma hatalarına karşı da koruma sağlıyor.

Wi-Fi uygulamasının opsiyonel olarak kullanılabildiği Elegant Prime serisinde bulunan aktif karbon filtreleme sistemi, sigara dumanı ve kötü kokuların emilimini sağlarken, gümüş iyon filtreleme sistemi de ortamın bakteri ve küften sterilize edilmesini sağlayarak kötü kokuları önlemeye yardımcı oluyor.

Soğutmada ve ısıtmada A enerji sınıfına sahip, 4 yöne otomatik yönlendirme sistemi ile yüksek konfor sağlayan Baymak 48-FSA salon tipi split klimalar ise bu yaz geniş alanların soğutulması için kullanıcıların tek tercihi olacak. 3 tarafında drenaj bağlantısı olan ve 5 ayrı fan hızı seviyesine sahip klimalarda bulunan LED ekran ise estetik ve konforu bir arada sunuyor.

5 yıl iç-dış ünite garantisi ile kalitesine olan güvenini ortaya koyan Baymak salon ve duvar tipi klimalar, bulunulan ortamda hissetmek istenilen sıcaklığa ulaşmayı sağlayan "I Feel" teknolojisi, sessiz kullanım imkanı sunan "Silence Mod", uyku modu, programlanabilme ve ortam sıcaklığını uzaktan kontrol edebilmeyi sağlayan LCD uzaktan kumanda ile bu yazın konforunu kişiye bırakıyor.

Akıllı temizleme fonksiyonu ile klimanın iç ünitesinde oluşan tozlanma ve koku ortadan kaldırılırken, buz çözme özelliği ile de klimanın en yüksek performansla çalışması sağlanıyor.

Baymak klimalar, Türkiye genelindeki tüm Baymak bayileri ve Orange Store bayilerinde satışa sunuluyor.