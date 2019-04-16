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Baymak'tan kombide "7 Yıl Garanti" hizmeti

- Baymak, tam yoğuşmalı kombilerde 3 yıllık standart garanti süresine, ek bir ücret ödemeden 4 yıl ekleme avantajı sunuyor

Baymak'tan kombide
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İSTANBUL (AA) - Baymak, tam yoğuşmalı kombi ailesi üyeleri idee, Duotec, Duotec Compact, Novadens ve Novadens Extra'nın montajı yapıldıktan sonra ilk çalıştırma işlemini 31 Mayıs 2019 tarihine kadar yaptıran kullanıcılarına 7 yıl garanti sunuyor.

Baymak'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, şirket, tam yoğuşmalı kombilerde 3 yıllık standart garanti süresine, ek bir ücret ödemeden 4 yıl ekleme avantajı sağlıyor.

Son teknolojiyle donatılmış ürünlerini kullanıcılarıyla buluşturan Baymak, Premix yoğuşmalı kombi ailesinden idee, Duotec, Novadens, Novadens Extra ve bu yıl pazara sunduğu Duotec Compact kombilerinde garanti süresini 7 yıla uzatıyor.

Baymak ve Brötje markalı Premix yoğuşmalı kombilerde 7 yıl garanti süresinden yararlanmak isteyen kullanıcılar için ilk çalıştırma işleminde son tarihi ise 31 Mayıs 2019 olarak açıklandı.

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