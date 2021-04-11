Bayraktar başkan oldu kadınlar ağırlığı koydu

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek Türkiye’nin rekabet gücünü ve refah düzeyini artırmak adına öncü çalışmalara imza atan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) 7 kadını birden yönetime alarak çok önemli bir hamle yaptı.

Yeni yönetimini seçen Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) başkanı da değişti. KalDer’de 2009 yılından bu yana önemli görevler üstlenen Yılmaz Bayraktar, KalDer’in yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildi. KalDer’in yeni yönetim kurulu ise cinsiyet dengesinin korundu ve başta Fatma Aydoğdu olmak üzere iş dünyasında önemli projelere imza atan kadınları yönetime aldı.

Yeni yönetim ayrıca KOBİ ve özel sektör alanında, kamu, akademi dünyasının öncü isimleri ile sivil toplum kuruluşlarının deneyimli, kaliteye gönül vermiş temsilcilerinden oluştu. Başkanlık görevinden dolayı büyük bir onur duyduğunu söyleyen Bayraktar, “Tüm sektörlerde, bölgelerde, ülkemizde ve küreselde; değişimi yaymayı, bilgiyi paylaşmayı, yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. KalDer olarak Türkiye’deki şube ve temsilciliklerimizle ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Türkiye’nin öncü sivil toplum kuruluşları arasında yer alan Türkiye Kalite Derneği’nin (KalDer) yeni yönetim kurulu başkanı Yılmaz Bayraktar oldu. İstanbul’daki Titanic Business Kartal Otel’de düzenlenen genel kurul toplantısında, Bayraktar KalDer’in yeni yönetim kurulu başkanı seçilirken, Dr. Erhan Baş ve Filiz Öztürk başkan yardımcısı, Fatma Aydoğdu ise sayman olarak belirlendi.

“Toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak ilkesi ile hareket ettik”

KalDer Yönetim Kurulu’nda başkanlığı, başkan yardımcılığı ve yönetim kurulu üyeliğinin yanı sıra, EFQM Ülke Yöneticileri Kurulu’nda KalDer temsilciliği görevlerini üstlenen Bayraktar, başkanlık görevinden ötürü onur duyduğunu söyledi. “KalDer ile tanışmam 2009 yılında oldu. O dönemden bugüne bir kalite gönüllüsü olarak ülkem adına fayda üreten KalDer’de pek çok farklı alanda gönüllü olarak çalıştım” açıklamasını yapan Bayraktar, “KalDer’in bundan önceki tüm yönetimlerine değerli katkıları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Göreve gelen yönetim, denetim ve etik kurullarımız; ülkemiz iş dünyasına yön veren başarılı kuruluşlarımızın temsilcilerinden oluşuyor. KalDer çalışma hayatında eşitlik ve etik ilkelerinin yayılımına önem veren örnek bir STK olarak; yeni yönetimin oluşumunda da ‘toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak’ ilkesi ile hareket etti. Yönetim listemizde bu hassasiyetimizi görebilirsiniz. Bu durumun olumlu etkileri çalışmalarımıza da yansıyacak. Üye profili ile özel sektöre, kamuya, sivil toplum kuruluşlarına, gençliğe KalDer gibi dokunabilen kuruluşların sayısı çok değil. Bunun bilincinde olarak iş birlikleriyle işte ve yaşamın her alanında kalite kültürünü yaymak için güçlü bir yönetim kurulu ile görevimize başladık” diye konuştu.

“KalDer, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak”

Salgın sürecinde yaşanan değişimin hayatın her alanında olduğu gibi KalDer’in iş yapış şekillerini de değiştirdiğini dile getiren Bayraktar, “Covid 19 salgını ile teknolojik alt yapısını daha önce güçlendiren ve çalışma şeklini yenileyen KalDer, ‘online’ dünyaya kendini hızlıca uyumlandırdı. KalDer gelecek çalışmalarında da dönüşüm ve dijital gelişmeleri yakından takip ederek, yaratıcı ve yenilikçi fikirlerin destekçisi, uygulayıcısı olacak. Bugün geldiğimiz noktada dönüşümün kaçınılmaz olduğunu, dijitalleşme ve teknolojik yatırımların önemini daha etkili bir biçimde hissediyoruz” dedi.

Avrupa Kalite Yönetimi Vakfı’nın EFQM Modeli’nin, bir yönetim aracı olarak 1992 yılından bugüne KalDer üyeleri tarafından benimsendiğini anımsatan Bayraktar, şu açıklamaları yaptı: “Modelin; yaşadığımız salgın günlerinde stratejik planlama, kriz yönetimi, kurumsallaşma, dijitalleşme ve performans ve dönüşümün yönetilmesi gibi konularda kurumlar için önemli bir rehber olacağına inandığımızdan dolayı daha fazla kurumun EFQM Modeli’ni benimsemesi ve uygulaması için çalışacağız. Tüm sektörlerde, bölgelerde, ülkemizde ve küreselde; değişimi yaymayı, bilgiyi paylaşmayı, yaşam kalitesi yüksek sürdürülebilir bir gelecek sağlamayı ve sürdürülebilir değer yaratmayı amaçlıyoruz. KalDer olarak Türkiye’deki şube ve temsilciliklerimizle ülkemize hizmet sunmaya devam edeceğiz Yeni görev alan yönetimimiz; EFQM Modelinin öngördüğü gibi, ‘geleceğe odaklanarak yön belirleyecek’ ‘her seviyede liderlik’, çağa ayak uydurmak için ‘değişimden çok dönüşüm’, ‘yönetimde çeviklik’, çığır açmayı amaçlamış ‘yıkıcı düşünce’ ile ‘esnek ve uyumlu’ bir performans sergileyecektir.”

Yılmaz Bayraktar Kimdir?

1954 yılında Ardahan’da doğan Yılmaz Bayraktar, evli ve bir çocuk babasıdır. ‘Devlet Parasız Yatılı’ sınavını kazanarak başladığı Diyarbakır Maarif Koleji eğitiminin ardından Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.1976-1978 yılları arasında İngiltere’de University of Wales Makine Mühendisliği Bölümü’nde ‘Endüstri İçin Dizayn ve İş İdaresi’ başlıklı yüksek lisans programını tamamladı. İş yaşamına 1979 yılında Tüpraş İzmit Rafineri Müdürlüğü’nde başladı ve 1999 yılında Rafineri Müdür Yardımcılığı görevinden ayrıldı.

1999-2006 yıllarında merkezi Orlando’da bulunan Siemens Power Generation şirketinin ‘İşletme ve Bakım’ anlaşması altındaki Bosen Enerji Elektrik Üretim Birleşik Çevrim Santrali’nde Tesis Müdürü olarak çalıştı. 2006 yılında Tüpraş’ın özelleştirilmesi ile Genel Müdür Yardımcısı olarak yeniden görev aldı. Bu görevi yürütürken Toplu İş Sözleşmeleri ve Değişim Yönetimini de yönetti. Bayraktar; bir dönem KSO Yönetim Kurulu, Koç Holding Emekli ve Yardım Sandığı Vakfı Yönetim Kurulu ve Tüpraş Etik Kurul Üyelikleri görevlerinde bulundu. Önceki dönemlerde Türkiye Kalite Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı ve Başkanlık görevlerinde bulundu. Yılmaz Bayraktar halen Boğaziçi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü’nde Yarı Zamanlı Öğretim Üyesi olarak ‘Proses Emniyeti Yönetimi’ dersini vermektedir.

KalDer Yönetim, Denetim ve Etik Kurul Üye Listesi

Yönetim Kurulu

Ali Erman Aytac Limak Enerji Uludağ Elektrik Genel Müdürü

Barış Arat Barat Endüstriyel Genel Müdürü, BAŞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Emin Direkçi Rota Ofset Genel Müdürü, KalDer Bursa Yönetim Kurulu Başkanı

Dr. Erhan Baş Genveon İlaç Sanayi ve Tic. A.Ş. Genel Müdürü

Evrim Hizaler Adel Kalemcilik Genel Müdürü

Fatma Aydoğdu Tezmaksan Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi, TOBB Kadın Girişimciler İcra Kurulu Üyesi

Filiz Öztürk Opet Yönetim Kurulu Üyesi

İ.Serdar Kemaloğlu Tüpraş Genel Müdür Yardımcısı- Teknik

Kanan Mirzayev SOCAR Türkiye Strateji Başkanı

Mutlu Kutlu Panasonic Life Solutions Türkiye Başkan Yardımcısı, İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişim İş Bölümü

Yılmaz Bayraktar Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi

Dr. Tuba Canvar Kahveci Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi

Aydın Kuzaltı Teka Eurasia Bölgesel CEO

Aylin Tülay Özden Doruk Otomasyon Yönetim Kurulu Üyesi & ProManage Genel Müdürü

Tuğrul Baran LAV Genel Müdürü

Derya İren Siemens Dijitalizasyon ve End. 4.0 Pazarlama Müdürü

Murat Yasa Aromsa Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. Genel Müdürü

Nursel Ölmez Ateş Borusan Grup İnsan Kaynakları ve Kurumsal İletişim Grup Başkanı

Zeynep Demir KADEM Genel Sekreteri

Levent Alkışlar Aselsan Rehis Sektör Başkanlığı Kalite Yönetim Direktörü

Tülay Hacıoğlu Şengül Maysan Mando Genel Müdürü, TAYSAD Yönetim Kurulu Üyesi

Ayşe Abamor Bilgin Aygaz Genel Müdür Yardımcısı - Teknik ve Yatırımlar

Denetim Kurulu

Mehmet Selam Akwel Otomotiv Genel Müdürü

Sami Arıcan Kale Oto Radyatör Kalite Müdürü

Tamer Tok Fikir (F2R) Danışmanlık Kurucu Ortağı

Aveon Global Sigorta Yönetim Kurulu Üyesi

Özgenç Şengün Aras Kargo Organizasyonel Gelişim Müdürü

Tuna Çakır Kardem Tekstil İnsan Kaynakları ve Sürdürülebilirlik Müdürü

Hakan Yaşdal Şişecam İşveren Markası ve İç İletişim Müdürü

Etik Kurul

Dr. Nafız Turgut Akfen Holding İdari İşler Direktörü

Mehmet Sadık Eser Tüpraş Kalite Sistemleri Müdürü

Yeşim Ömeroğlu Ünlü Şükrü Şankaya Anadolu Lisesi Okul Müdürü

Asaf Mert Aksu Oyak Enerji Milangaz (Likitgaz Dağtıtım ve End. A.Ş) İnsan Kaynakları Direktörü

Ömer Özkan SOCAR İş Süreçleri ve Kalite Yönetim Sistemleri Müdürü

Filiz Tezakil Çekirge Vaillant Group Giriş Kalite ve Sürdürülebilirlik Yöneticisi