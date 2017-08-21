Bayraktar'dan “fındık fiyatlarını revize edin“ çağrısı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından Giresun kalite fındık için kilogram başına 10,5 lira, levant kalite için 10 lira olarak açıklanan fiyatın yetersiz kaldığını, üreticinin TMO'nun açıkladığı fındık fiyatına son derece tepkili olduğunu belirterek, "Hükümetimiz acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 500 bin üreticiyi ilgilendiren bir üründe, serbest piyasa koşullarının oluşmadığı bir ortamda TMO'nun piyasayı regülasyonunun şart olduğunu, aksi takdirde üreticinin sürdürülebilir, maliyetlerinin üzerinde bir fiyat elde etmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Giresun kalite fındık için kilogram başına 10 lira 50 kuruş, levant kalite fındık için 10 lira olarak açıklanan fiyatın son derece yetersiz kaldığına dikkati çeken Bayraktar, üreticinin maliyetinin, Trabzon için kilogramda 9 lira 90 kuruş, Giresun’da 9 lira 75 kuruş, Ordu’da 8 lira 75 kuruş, üç ilin ortalamasının 9 lira 47 kuruş olarak hesaplandığına işaret etti. Bayraktar, bu maliyetin Giresun için dekara 120 kilogram, Ordu ve Trabzon için dekara 150 kilogram verim olacağı hesabıyla çıkarıldığını ancak verimin Trabzon'da 73, Giresun'da 87, Ordu'da 104 kilogram civarında kalacağının tahmin edildiğini, bu koşullarda üreticinin maliyetinin daha da yükseleceğini bildirdi.

Bayraktar, TMO fiyatının üreticiyi memnun etmediğini, Ofisin, üreticinin görüşünü almadan, müzakere etmeden fiyat açıkladığını savundu. Söz konusu fiyattan aktif sigortalı veya emekliyse yüzde 2 stopaj, aktif sigortalı veya emekli değilse yüzde 2 stopaj, yüzde 1 Bağkur kesintisi yapıldığının altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Böylece üreticimiz, aktif sigortalı veya emekliyse brüt 10 liralık levant kalite alım fiyatı 47 randımanda 9 lira 12 kuruşa, aktif sigortalı veya emekli değilse 9 lira 3 kuruşa, aktif sigortalı veya emekliyse 45 randımanda 8 lira 73 kuruşa, aktif sigortalı veya emekli değilse 8 lira 64 kuruşa kadar iniyor. Bununla da bitmiyor bir de nakliye parası var. TMO, her yerde alım merkezi kurmuyor. Henüz bazı illerimizde sadece 1-2 alım merkezi belirlenmiş durumda. Ofis, tüccar gibi çiftçinin kapısının önünden fındığını almıyor. Alım kotası da sorun olacak. Dekar başına alım kotasının il verim ortalaması veya biraz üzerinde olacağı söyleniyor. Bu bazı yörelerimiz için çok yetersiz kalacaktır. Ürettiği fındığın yarısını veya üçte birini bile TMO'ya veremeyecek üreticilerimiz var."

-Tüccar TMO fiyatlarını gördü, fiyatı aşağı çekti

Bayraktar, tüccarın, TMO'nun verdiği fiyatın netini hesapladığını, kendi fiyatının altında kaldığını gördüğünü ve piyasa fiyatlarını hem Doğu Karadeniz'de hem Batı Karadeniz'de aşağı çektiğini ifade ederek, üreticinin TMO'nun açıkladığı fiyata tepkili olduğunu vurguladı.

Bahçeye girmeyeceğini söyleyen, fındık ağaçlarını kesen üreticilerin bile bulunduğuna dikkati çeken Bayraktar, "Hükümetimiz, 500 bin fındık üreticisinin sesine kulak vermeli, sorunu görmeli, acilen TMO fiyatlarını revize ederek tepkiyi dindirmelidir. Maliyet, randıman düşüklüğü, barem kriter sorunları, nakliye masrafı, stopaj ve BAĞKUR kesintileri de dikkate alınmalı, üreticimizi memnun edecek bir fiyat verilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, konuyla ilgili üreticinin görüş ve taleplerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba'ya ilettiklerini bildirdi.