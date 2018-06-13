Bayraktar ramazandaki ürün fiyatlarını değerlendirdi - TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar: - "Ramazanın sonuna geldiğimiz bu günlerde üretici ve market fiyatları arasındaki fark yüzde 377,38 ile en fazla karpuzda görüldü" - "Markette en fazla fiyat artışı yüzde 12,17 ile kuru soğanda oldu. Bu fiyat artışını yüzde 9,76 ile patates, yüzde 8,31 ile çilek takip etti"

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın sonuna doğru üretici ve market fiyatları arasındaki farkın yüzde 377,38 ile en fazla karpuzda görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın ikinci yarısındaki üretici ve tüketici fiyatlarını değerlendirdi.

Markette, 30 Mayıs 2018-11 Haziran 2018 arasında geçen 12 günlük süreçte, yumurta, maydanoz, kuru üzüm, zeytinyağı, yoğurt, toz şeker, elma ve yeşil soğan fiyatının değişmediğini belirten Bayraktar, markette fiyat düşüşünün yüzde 26,56 ile en fazla kirazda olduğunu, bu ürünü yüzde 8,23 ile şeftali, yüzde 7,73 ile kuru kayısının izlediğini kaydetti.

Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının ise yüzde 12,17 ile kuru soğan olduğuna dikkati çekerek, bu fiyat artışını yüzde 9,76 ile patates, yüzde 8,31 ile çileğin takip ettiğini belirtti.

Ramazanın ikinci yarısında üretici fiyatlarında, havuç, maydanoz, limon, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık, Antep fıstığı, zeytinyağı, yumurta ve süt fiyatlarında değişim olmadığını ifade eden Bayraktar, fiyat düşüşünün üreticide yüzde 22,22 ile en fazla karpuzda görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 45,83 ile kuru soğanda meydana geldiğine işaret ederek, bu üründeki fiyat artışını yüzde 30,95 ile patates, yüzde 23,81 ile yeşil soğanın takip ettiğine dikkati çekti.

Üretici fiyatlarının marketlere yansımadığını, ramazanın ikinci yarısında üreticide fiyatı yüzde 0,42 gerileyen kuzu etinin tüketicide yüzde 0,87, üreticide fiyatı yüzde 0,17’ye inen dana etinin tüketicide yüzde 0,58 yükseldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Fiyat karpuzda üreticide yüzde 22,22, patlıcanda yüzde 21,05, kirazda yüzde 16,67, şeftalide yüzde 10,71, marulda yüzde 7,41, yeşil fasulyede yüzde 6,25 azalırken, tüketicide gerileme sırasıyla karpuzda yüzde 3,01, patlıcanda yüzde 7,11, şeftalide yüzde 8,23’de kalmıştır. Ramazanın sonuna geldiğimiz bu günlerde üretici ve market fiyatları arasındaki fark yüzde 377,38 ile en fazla karpuzda görüldü. Karpuzdan sonra fiyat farkı sırasıyla elmada yüzde 339,57, kabakta yüzde 320,32 oldu."



- Aşırı yağışlar soğanda arzı daralttı



Bayraktar, aşırı yağışlar yüzünden bazı üreticilerin soğan tarlalarını yeniden sürmek zorunda kalması nedeniyle arzdaki daralmanın fiyatları artırdığını belirterek, patateste ise arzın sağlandığı bölgelerdeki verim düşüşü, hasat edilen ürün miktarının azalmaya başlamasının fiyatlarda artışa yol açtığını ifade etti.

Sivri biberde ve domateste geçen ay dibe vuran fiyatların ardından toparlanma sürecine girilmesiyle fiyat artışı meydana geldiğine dikkati çeken Bayraktar, yeşil soğanda hasat edilen ürün miktarında azalmanın da fiyata yansıdığını belirtti.

Bayraktar, patlıcan, kabak, salatalık, yeşil fasulye gibi ürünlerde de hasat edilen ürün miktarındaki artışla fiyatların gerilediğine işaret etti.