Bayraktar tekrar TZOB Başkanı

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) 27. Genel Kurulunda Şemsi Bayraktar yeniden Genel Başkan seçildi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlenen 27. Genel Kurulda yapılan tek listeyle gidilen seçimde Bayraktar, geçerli 309 oyun 308’ini alarak tekrar 4 yıl süreyle Genel Başkan oldu.

TZOB Başkanlığına ilk kez 2003'te seçilen Bayraktar, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Seçim sonucuyla Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Mehmet Cevat Delil, Adem Ertaş, Eyyup Elmalı ve Yunus Kılınç Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise İbrahim Erdallı, Süleyman Dönmez, Ali Çolak, Turgay Akçay, Ramazan Öztürk, Mehmet Ali Doğru, Ahmet Dökülen, Veli Kenar, Rıdvan Özmen ve Hamdi Gemici'den oluştu.

Yönetim Kurulunun, gelecek günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacağı bildirildi.