Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi moda Bursa food istanbul TİCARET
Çay fiyatı açıklandı
Çay fiyatı açıklandı
Huawei kara listede!
Huawei kara listede!
İngilizler UEFA zengini
O ülke UEFA zengini oldu!
İşte hibrit buluta açılan kapı!
Hibrit buluta açılan kapı!
Sanayiciden tam destek
Sanayiciden tam destek

Bayraktar tekrar TZOB Başkanı

- TZOB'un 27. Genel Kurulunda Şemsi Bayraktar yeniden Genel Başkan seçildi

Bayraktar tekrar TZOB Başkanı
banner17

ANKARA (AA) - Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin (TZOB) 27. Genel Kurulunda Şemsi Bayraktar yeniden Genel Başkan seçildi.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal'de düzenlenen 27. Genel Kurulda yapılan tek listeyle gidilen seçimde Bayraktar, geçerli 309 oyun 308’ini alarak tekrar 4 yıl süreyle Genel Başkan oldu.

TZOB Başkanlığına ilk kez 2003'te seçilen Bayraktar, beşinci kez bu görevi yürütecek.

Seçim sonucuyla Ahmet Bahadır Sezgin, Hasan Kozoğlu, Mustafa Hepokur, Hüseyin Darcan, Arslan Soydan, Mehmet Cevat Delil, Adem Ertaş, Eyyup Elmalı ve Yunus Kılınç Yönetim Kurulu asıl üyeliğine seçildi.

Yönetim Kurulu yedek üyeleri ise İbrahim Erdallı, Süleyman Dönmez, Ali Çolak, Turgay Akçay, Ramazan Öztürk, Mehmet Ali Doğru, Ahmet Dökülen, Veli Kenar, Rıdvan Özmen ve Hamdi Gemici'den oluştu.

Yönetim Kurulunun, gelecek günlerde toplanarak kendi aralarında görev dağılımı yapacağı bildirildi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
27Genel BaşkanGenel KuruluSeçildişemsi BayraktarTZOB
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5