Bayram'da maskeden vazgeçmedik

Türkiye’nin 81 ilindeki müşterilerine 32 kategoride, 44 milyonu aşkın ürün çeşidini her bütçeye uygun fiyat ve hızlı kargo seçenekleriyle sunan Türkiye’nin Hepsiburada’sı, bayram alışverişi trend verilerini açıkladı.

Türkiye'nin Hepsiburada’sı, her bayram olduğu gibi Kurban Bayramı’nda da 32 kategoride 44 milyonu aşkın ürün çeşidiyle müşterilerinin bayram alışverişi ihtiyaçlarına en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayarak onların hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Hepsiburada’nın geçtiğimiz yılları da kapsayan bayram alışverişi trend verilerine göre Türkiye, bayram alışverişini Hepsiburada’dan yapıyor.

Bayram alışverişini en çok 30-45 yaş grubu yapıyor

Hepsiburada bayram alışverişi trend verilerine göre geçtiğimiz yılki Ramazan Bayramı’nda da olduğu gibi en yoğun alışveriş yapanlar 30-45 yaş aralığındaki müşteriler oldu. Bununla birlikte, 20-29 yaş aralığındaki müşteriler geçtiğimiz yıla oranla bayram alışverişine %38 daha fazla ilgi gösterdi.

En çok alışveriş yapılan iller ve ilçeler açıklandı

Bayram alışverişi trendlerine göre en çok alışveriş yapılan iller, 2020 yılında olduğu gibi 2021 Ramazan Bayramı’nda da değişmedi. Sıralamaya göre İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Antalya, Muğla, Tekirdağ, Adana, Mersin ve Konya bayram alışverişine en çok rağbet eden iller olarak ortaya çıktı.

2021 Ramazan Bayramı’nda en çok alışveriş yapılan ilçeler arasında ilk üç sırayı Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Ümraniye paylaşıyor. 2020 Kurban Bayramı’nda en çok alışveriş yapılan ilçeler ise sırasıyla Ankara Çankaya, İstanbul Kadıköy ve Maltepe olmuştu.

En çok talep gören ürünler

Hepsiburada bayram alışveriş trendlerinde en çok talep gören ürünler arasında günlük ihtiyaçların yanında Çocuk Kitapları, Edebiyat, Eğitim ve Kırtasiye ürünlerinin yer alması çocuklara bayramlarda hediye olarak özellikle eğitim ve kültüre yönelik ürünlerin tercih edildiğini gösteriyor. 2020 Kurban Bayramı’nda en çok talep gören ürünler arasında maskenin üst sıralarda yer alması ise dünyanın pandemi ile birlikte yeni normalin bir alışveriş trendi olarak karşımıza çıkıyor.

Bayram alışverişlerinde telefon kılıfları ve t-shirt ürünleri her bayramda en çok talep gören ürünler arasında listede yerlerini koruyarak dikkat çekiyor.

Geçtiğimiz bayramları da kapsayan detaylı Hepsiburada bayram alışverişi listesinde en çok talep görenler arasında aşağıdaki ürünler yer alıyor: Edebiyat, Eğitim, Çocuk Kitapları, Kırtasiye Ürünleri, Cep Telefonu, Hırdavat, Bebek Bezi, Sofra Mutfak Gereçleri, Telefon Kılıfları, T-Shirt, Bluetooth Kulaklıklar, Maske, Alışveriş Torbası, Sporcu Besinleri, Şampuan, Islak Temizleme Mendilleri, Kolonya, İçecekler, Sebze ve Meyveler, Şeker ve Çikolata.

Hepsiburada’dan bayram ettiren fırsatlar

Türkiye’nin Hepsiburada’sı Kurban Bayramı’na özel gerçekleştirdiği kampanya ile kullanıcılarının tüm bayram ihtiyaçlarını sunduğu anında indirimlerle karşılıyor. Bu kapsamda kullanıcılar, Hepsiburada’dan yaptıkları 150 TL ve üzeri alışverişlerde anında 15 TL, 300 TL ve üzeri alışverişlerde anında 40 TL, 1.500 TL ve üzeri alışverişlerde anında 150 TL, 3.000 TL ve üzeri alışverişlerde anında 300 TL indirim fırsatı yakılıyor.