Bayram İranlı turistlerle şenlenecek

VAN - Yusuf Soyalp

Resmi tatillerde ve özel seyahatlerinde Van'ı tercih eden İranlı turistleri Kurban Bayram'ında da ağırlamaya hazırlanan esnaf, iş yerlerine Farsça ilanlar asıp, yöreye özgü şarkılarla turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.

Tatillerde Türkiye'yi tercih eden İranlı turistlerin Kurban Bayramı'nda da alışveriş yapmak ve tarihi mekanları gezmek için Van'a gelmesi bekleniyor.

Bayrama sayılı günler kala kentin işlek caddelerinde bayram alışverişi nedeniyle hareketlilik yaşanırken İranlı turistlerin Van'a artan ilgisi esnafın yüzünü güldürüyor.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Van Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı'nın kentteki turizmciler için yoğun bir dönem olacağını söyledi.

Bayramda İranlı turist kafilelerinin büyük beklentileri olduğunu ifade eden Özgökçe, "İranlı turistler kentimize bayram gelmeden bayram havası yaşatmaya başladı. Şu anda İran pazarımız çok iyi bir konuma geldi. Otellerimiz şimdiden doldu. Bu yıl için biz turizmciler olarak yüzyılın patlamasını yaşıyor gibiyiz. Hiçbir tarihte biz böyle yoğun bir turist yoğunluğuyla karşılaşmadık." diye konuştu.

İran'da yapılan tanıtım çalışmalarının olumlu yansımasını gördüklerini belirten Özgökçe, şunları kaydetti:

"Tanıtım çalışmalarında özellikle Van'ın güvenilir ve güzel bir şehir olduğunu İranlılara anlattık. Aynı zamanda buraya gelerek ilimizde terör olaylarının azaldığını ve bölgenin huzurlu olduğunu görmeleri için buraya gelmelerini söylüyoruz. Bu da biz turizmcinin ve esnafın başarı yakalamasını sağladı. Turizmciler olarak kentimizde bayramların böyle güzel geçmesini istiyoruz. Bu anlamda Kurban Bayramında kentimize 25 bin İranlı turistin geleceğini tahmin ediyoruz. Bunlar için çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz ama kentimizde İranlı turistleri yetecek kadar konaklama merkezi mevcut değil. Bu anlamda Van halkı İranlı misafirleri sokakta bırakmayarak geçen bayram olduğu gibi evinde ağırlaması gerekiyor."

İran'da resmi tatilin 4 gün olduğunu anlatan Özgökçe, "Kentimize İranlı turistlerin yanında yerli turistlerinde gelmesini bekliyoruz. Özellikle bayram tatilinin 10 gün olması nedeniyle ilk 4 gün İranlı turistler daha sonraki günlerde de yerli misafirlerimizi ağırlayacağız." diye konuştu.

"Tam kapasite çalışıyoruz"

Otel sorumlusu Umut Öner, bayram hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürdüklerini söyledi.

İranlı turistlerin Van'ı çok sevdikleri için bayramlarını geçirmeye geldiklerini anlatan Öner, "Şimdiden çok güzel bir yoğunluğumuz var. Oteller doldu. Böyle güzel günler geçirmek bizleri memnun ediyor. Müşterilerimizi de memnun edebilmek için tam kapasiteyle çalışıyoruz. Ayrıca İranlı turistleri ilk 4 gün ondan sonra ki günlerde ise yerli turistleri ağırlamayı düşünüyoruz." dedi.

İranlı turist Kavus Fethi de Türkiye ve Van'ı çok sevdiğini söyledi. Her yıl belli dönemlerde kente geldiğini ifade eden Fethi, "Türkiye ve Van coğrafyası birçok güzelliğe sahip. Özellikle Van Gölü ve Van kedilerini görmeye geliyoruz. Bu güzellikleri çok merak ediyorduk. Dünyanın bütün ülkelerini gezmeme rağmen Türkiye benim memleketim gibidir." diye konuştu.

Pareye Celiri de Tebriz'den Van'a alışveriş yapmak için geldiğini söyledi.

İki gündür Van'da alışveriş yapıp ve eğlendiğini kaydeden Pareye, "Burası çok güzel. Burada alışveriş alanları çok ve bu yüzden burası bizler için güzel imkanlar sunuyor. Bol bol alışveriş yapıp buradan gidiyoruz. Ayrıca akşamları da sahiline gidip güzel vakit geçiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Sara Javaherpour da Van'ı çok beğendiğini, alışveriş için çok güzel bir mekan olduğunu belirterek, "Bayram tatili için geldik. Van'ı çok iyi bulduk." dedi.

Cadde ve sokaklar renklendi

Van'ın en işlek yerlerinden Cumhuriyet ve Maraş caddeleriyle alışveriş merkezleri Kurban Bayramı'nda turistlerin ilgisini çekmek için hazırlandı.

Kentte yoğunluğun yaşandığı caddelerde esnaf, iş yerlerinden sokağa yayılan Farsça müzikler ve asılan ilanlarla turistlerin ilgisini çekmeye çalışıyor.