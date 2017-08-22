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Bayram tatilcileri için 42 bin uçak havalanacak

- Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Arslan: - "Kurban Bayramı tatilinin sezonun son tatili olması nedeniyle önceki yıllara göre daha fazla aracın yollarda olmasını bekliyoruz" - " Havayolunu tercih eden vatandaşlarımız için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek" - "Ankara-İstanbul hattındaki ilave YHT seferleriyle 2 bin 454 kişilik yolcu kapasitesi sağlanacak"

Bayram tatilcileri için 42 bin uçak havalanacak

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması ve sezonun son tatili niteliğini taşıması nedeniyle yolların önceki yıllara göre daha kalabalık olmasını beklediklerini belirterek, "Havayolunu tercih eden vatandaşlarımız için 25 Ağustos-4 Eylül döneminde 7 büyük havalimanından 42 bin 109 uçuş gerçekleştirilecek." dedi.

Arslan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu kararı ile Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarıldığını anımsatarak, bu dönemde hem akrabaları ziyaret hem de tatil amacıyla milyonlarca vatandaşın yollara düşeceğini söyledi.

Bayram tatili süresince vatandaşların rahat yolculuk yapması için yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarının asgari seviyede tutulacağını dile getiren Arslan, "Bayramda vatandaşlarımızdan tek isteğimiz var; trafik kurallarına uysunlar, sevdiklerinin bayramını acıya dönüştürmesinler. Araç sürücülerimiz uykusuz, yorgun veya alkollü yola çıkmasın, araçlarının lastik ve diğer her türlü bakımlarını da yaptırsınlar." diye konuştu.

Arslan, vatandaşların bütçelerine bir nebze de olsa katkı sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulu kararıyla yap-işlet-devret modeliyle gerçekleştirilen projeler dışındaki Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) işlettiği 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet köprüleriyle otoyolların bayram süresince ücretsiz olacağını kaydetti. Bakan Arslan, söz konusu köprü ve otoyollardan 30 Ağustos'tan 5 Eylül saat 07.00'ye kadar ücretsiz geçiş yapılabileceğini anlattı.

- "Ankara-İstanbul hattına ilave YHT seferleri"

Vatandaşlara daha rahat seyahat imkanı sunmak amacıyla TCDD Taşımacılık AŞ'ye bağlı Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattına ilave seferler konulduğunu belirten Arslan, "Buna göre 26 ve 31 Ağustos ile 4 Eylül'de Ankara'dan 08.45, Pendik'ten 18.45'te hareket edecek 6 ilave YHT seferi işletilecek. Bunlarla Ankara-İstanbul hattında 2 bin 454 kişilik ilave YHT yolcu kapasitesi sağlanacak." ifadelerini kullandı.

- "Havayollarında gereken önlemler alındı"

Kurban Bayramı'nda vatandaşların güvenliği için havayollarında da gereken önlemlerin alındığına dikkati çeken Arslan, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü ekiplerinin bayram boyunca yoğun uçak ve yolcu trafiği beklenen havalimanlarında 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet için çalışmalarını sürdüreceğinin altını çizdi.

Havayolu şirketleri tarafından 25 Ağustos-4 Eylül'de 7 büyük havalimanında 42 bin 109 uçuş gerçekleştirileceğini dile getiren Arslan, şöyle devam etti:

"En yoğun uçak ve yolcu trafiği gerçekleşmesinin beklendiği Atatürk Havalimanı'ndan tatil boyunca 16 bin 568 uçak kalkış-iniş yapacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu sayı 7 bin 718, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ise 3 bin 708 olacak. Tatil yörelerimizden Antalya Havalimanı'na aynı dönemde 8 bin 54 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na 3 bin 9, Milas Bodrum Havalimanı'na bin 540, Dalaman Havalimanı'na ise bin 512 uçak kalkış-iniş yapacak. Ayrıca havayolu şirketlerinin talepleri doğrultusunda ilave uçak seferleri için gerekli önlemler alındı."

Vatandaşların yola çıkmadan önce yol durumu hakkında KGM Yol Danışma biriminden bilgi almasını öneren Arslan, "Vatandaşımız ücretsiz Alo 159 hattından, ayrıca KGM web sitesi www.kgm.gov.tr adresinden hizmete sunulan 'güzergah analizi' programıyla kapalı ve çalışma yapılan yollar hakkında bilgi alabilirler. Ayrıca en uygun güzergah ve alternatiflerini de bu hattan öğrenebilirler." diye konuştu.

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