Bayram tatili hayvan otellerini de doldurdu

ANKARA (AA) - DİLARA ZENGİN - Kurban Bayramı tatilini yaşadıkları şehir dışında geçirecek birçok kişinin, ulaşım ve konaklama sorunları nedeniyle yanlarına alamadıkları evcil hayvanlarını emanet ettikleri hayvan otellerinde doluluk oranı yüzde 100'e ulaştı.

Başkent'teki hayvan oteli işletmecilerinden Veteriner Hekim Hasan Tahsin Gürhan, AA muhabirine, 10 günlük bayram tatili nedeniyle yoğun ilgi gördüklerini söyledi.

Kedi ve köpekler için konaklama hizmeti verdiklerini belirten Gürhan, "Bayram tatili rezervasyonlarımızı patlattı diyebilirim. Şu an tamamıyla dolduk, yeni misafir alamıyoruz. Hem kedi hem de köpek bölümümüz dolu." dedi.

Gürhan, tesiste köpekler için 12 metrekarelik odalar, kediler için de yaklaşık 80 metrekarelik ortak yaşam alanı bulunduğunu, ayrıca koşu ve oyun alanlarının olduğunu anlattı.

Her hayvanı otele almadıklarını vurgulayan Gürhan, sağlıklı ve aşıları tam olanları kabul ettiklerini bildirdi.

Gürhan, otelde bir revirin hizmet verdiğini, konaklama ücretinin ise kediler için günlük 20 lira, köpekler için 40 lira olduğunu kaydetti.

- "Yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacağız"

Ankara'daki bir diğer hayvan oteli işletmecisi Veteriner Hekim Gürbüz Ertürk de bayram tatilinin 10 güne çıkarılmasıyla rezervasyonların arttığını, tatil süresince yüzde 100 doluluk oranıyla çalışacaklarını söyledi.

Otele gelen kedi ve köpeklerin ruhsal ve fiziksel sağlıklarını ön planda tutacak bir konaklama sağladıklarını dile getiren Ertürk, "Onların kalacakları yerlerde uygun mekanlar yarattık. Uygun olanları gruplar halinde, olmayanları da tek tek görevlileriyle denetimli olarak oyun ve gezinti için çıkarıyoruz." dedi.

Ertürk, otelde konaklayan hayvanların her gün rutin sağlık kontrolünden geçirildiğini belirterek, onlara spor aktiviteleri de yaptırdıklarını anlattı.

Otelde konaklamanın maliyetinin köpekler için günlük 40-80 lira, kediler için 30-70 lira olduğunu ifade eden Ertürk, "Ev ortamı şeklinde döşenmiş özel odalarımız var. O odaların fiyatı daha yüksek oluyor. 80 lira, 'süit oda' diye ifade ettiğimiz yerlerin fiyatı. Hayvanlar, gözlemsel sağlık kontrolünden geçirilip, banyoları yaptırılıp, taranıp, parfümlenip sahiplerine teslim ediliyorlar." diye konuştu.

Bayram tatilini şehir dışında geçirecek hayvan sahibi Erman Onarlı köpeğini Ankara'daki hayvan otellerinden birine bırakacağını ve 15 gün öncesinden bunun için rezervasyon yaptırdığını söyledi.

Daha önce de köpeğini hayvan oteline bıraktığını anlatan Onarlı, hayvan otellerinde ilk dikkat ettiği unsurun hijyen olduğunu daha sonra otelin fiyat ve servis imkanlarına baktığını kaydetti.