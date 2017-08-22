Bayram tatili Yunanları da sevindiriyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Yunan adalarının Türk vatandaşları için cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Bu nedenle bayram tatili kararlarına bizim kadar Yunan turizm sektörü de seviniyor." dedi.

Çetin, ATSO'daki ağustos ayı olağan meclis toplantısında, turizmin canlanması için bayram tatillerinin uzatılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Ancak turizm ve ticarette canlılık olması için bayramlarda kentlerin de şenlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, bayramlarda caddelerin süslenmesinin, ışıklandırılmasının önemli olduğunu anlattı.

Düzenlenecek konserler ve şenliklerle yerli ve yabancı turistler için tatilin biraz daha cazip hale getirileceğini dile getiren Çetin, turizmin en önemli unsurlarından birinin ulaşım olduğunu bildirdi.

Duble yolların ulaşımı kolaylaştırdığına dikkati çeken Çetin, köprü,otoyol çalışmalarının devam ettiğini ancak otobüs ve uçak seferlerinin ulaşıma çözüm olmadığını savundu.

Bu nedenle şehirler arasında hızlı trenlerin, şehir içlerinde metroların yaygınlaştırılmasının önemine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Son yıllara kadar metro üç büyük ilde yapılmıştı. Artık Konya, Bursa'dan sonra Gaziantep'te de metro inşaatı başladı. Sırada Antalya'nın olduğunu sanıyorum. Bu yatırımlar hızla tamamlanırsa, asıl iç turizmi o zaman göreceğiz. Bayram tatilinde yurt içinde tatil yapan vatandaş kadar yurt dışına gidenler de bulunuyor. Yunanistan'a Türkiye'den yılda 1 milyona yakın kişi tatile gidiyor. Yunan adaları Türk vatandaşları için cazibe merkezi oldu. Bu nedenle bayram tatili kararlarına bizim kadar Yunan turizm sektörü de seviniyor."