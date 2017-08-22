Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar cityscape Veeam teknoloji ekonomi ABD
Şah damarı üç kat büyüdü
Şah damarı üç kat büyüdü
Motorine 7 kuruş indirim
Motorine 7 kuruş indirim
Barter modeliyle ihracat
Barter modeliyle ihracat
Türkiye'nin “5 yıldızlı“ kenti Antalya
Türkiye'nin 5 yıldızlı kenti
Sezonun ilk palamutları tezgahlardaki yerini aldı
İlk palamutlar tezgahlarda

Bayram tatili Yunanları da sevindiriyor

- ATSO Başkanı Çetin: - "Yunan adaları Türk vatandaşları için cazibe merkezi oldu. Bu nedenle bayram tatili kararlarına bizim kadar Yunan turizm sektörü de seviniyor"

Bayram tatili Yunanları da sevindiriyor

ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, Yunan adalarının Türk vatandaşları için cazibe merkezi olduğunu belirterek, "Bu nedenle bayram tatili kararlarına bizim kadar Yunan turizm sektörü de seviniyor." dedi.

Çetin, ATSO'daki ağustos ayı olağan meclis toplantısında, turizmin canlanması için bayram tatillerinin uzatılmasının talep edildiğini hatırlattı.

Ancak turizm ve ticarette canlılık olması için bayramlarda kentlerin de şenlendirilmesi gerektiğini ifade eden Çetin, bayramlarda caddelerin süslenmesinin, ışıklandırılmasının önemli olduğunu anlattı.

Düzenlenecek konserler ve şenliklerle yerli ve yabancı turistler için tatilin biraz daha cazip hale getirileceğini dile getiren Çetin, turizmin en önemli unsurlarından birinin ulaşım olduğunu bildirdi.

Duble yolların ulaşımı kolaylaştırdığına dikkati çeken Çetin, köprü,otoyol çalışmalarının devam ettiğini ancak otobüs ve uçak seferlerinin ulaşıma çözüm olmadığını savundu.

Bu nedenle şehirler arasında hızlı trenlerin, şehir içlerinde metroların yaygınlaştırılmasının önemine değinen Çetin, şunları kaydetti:

"Son yıllara kadar metro üç büyük ilde yapılmıştı. Artık Konya, Bursa'dan sonra Gaziantep'te de metro inşaatı başladı. Sırada Antalya'nın olduğunu sanıyorum. Bu yatırımlar hızla tamamlanırsa, asıl iç turizmi o zaman göreceğiz. Bayram tatilinde yurt içinde tatil yapan vatandaş kadar yurt dışına gidenler de bulunuyor. Yunanistan'a Türkiye'den yılda 1 milyona yakın kişi tatile gidiyor. Yunan adaları Türk vatandaşları için cazibe merkezi oldu. Bu nedenle bayram tatili kararlarına bizim kadar Yunan turizm sektörü de seviniyor."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
AğustosAntalyaATSODavut ÇetinMeclis Toplantısı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5