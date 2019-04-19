Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

Bayram Tatilinde 3 Milyar Liralık Turizm Geliri Beklentisi

TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya: "Bu yıl Ramazan Bayramında 2 milyon vatandaşın turizm hareketlerine katılmasını ve en az 3 milyar liralık bir ekonomik hacim yaratılmasını öngörüyoruz."

Bayram Tatilinde 3 Milyar Liralık Turizm Geliri Beklentisi
banner17

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, 9 güne çıkarılan Ramazan Bayramı tatilinde 2 milyon kişinin seyahat etmesinin ve 3 milyar liralık ekonomik hacim sağlanmasının beklendiğini bildirdi.

Bağlıkaya, kamu çalışanlarının Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla 3 Haziran Pazartesi yarım ve 7 Haziran Cuma tam gün idari izinli sayılmalarının turizme etkisini değerlendirdi.

Devlet Personel Başkanlığı verilerine göre kamuda istihdam edilen personel sayısının 3 milyonun üzerinde olduğuna değinen Bağlıkaya, "Buna kamu personelinin aileleri de dahil edildiğinde Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan karar, 10 milyonu aşkın vatandaşımız için 9 günlük tatil anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Özel sektörde çalışan ve bayramın hemen sonrasındaki cuma günü izin kullananlar da buna eklendiğinde tatil yapacakların sayısının daha da artacağını vurgulayan Bağlıkaya, "Bu çerçevede bu yıl Ramazan Bayramı'nda turizm hareketlerine 2 milyon vatandaşımızın katılım sağlamasını ve en az 3 milyar liralık ekonomik hacim yaratılmasını öngörüyoruz." dedi.

Bağlıkaya, seyahat acentelerinden 5 gece 6 gün ya da 6 gece 7 günlük paketlerin ilgi gördüğü yönünde bilgi aldıklarını aktararak, Kuşadası, Bodrum, Didim, Marmaris, Fethiye, Antalya ve Alanya'nın en çok talep gören tatil bölgeleri arasında bulunduğunu kaydetti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne talebin bu yıl geçen yıllara oranla daha yüksek olduğuna işaret eden Bağlıkaya, yurt dışında da en çok vizesiz Balkan ülkeleri turlarının tercih edildiğini bildirdi.

Bağlıkaya, Orta Avrupa özellikle Budapeşte-Viyana-Prag turlarının da talep gördüğünü, vizesi olan vatandaşların ise İtalya, Fransa ve İspanya turlarına ilgi gösterdiğini sözlerine ekledi.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Yönetim Kurulu Başkanı Firuz BağlıkayaRamazan Bayramı TatiliTurizmGelirFiruz BağlıkayaTURSABTatil
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5