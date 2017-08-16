Bayram tatilinin uzatılması Kapadokya'daki turizmcileri sevindirdi

NEVŞEHİR (AA) - BİLAL ALTIOK - Kurban Bayramı tatilinin 10 güne çıkarılması, Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde sektör temsilcileri tarafından sevinçle karşılandı.

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, kayadan oyma manastırları ve yer altı yerleşim merkezleriyle turistlerin ilgisini çeken Kapadokya'da işletmeler, Kurban Bayramı tatiline hazırlanıyor.

Bakanlar Kurulu kararının açıklanmasının hemen ardından rezervasyon hareketliliğinin yaşandığı bölgede, bayram tatilinde doluluk oranının yüzde 80'i aşacağı tahmin ediliyor.

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatilinde kültür turizmine yönelen vatandaşların Kapadokya'yı tercih etmesiyle yoğunluk yaşanmasının beklendiğini kaydetti.

Durmaz, "Kurban Bayramı tatilinin uzatılması, iç turizmin canlanmasına katkı sağlayacak. Kapadokya da bundan payını alacak, büyük bir yoğunluğun yaşanacağına inanıyoruz." dedi.

Durmaz, bayram tatilinde bölgeyi tercih edecek konukların peribacaları arasında at, deve ve atv turlarına katılabileceği gibi sıcak hava balonlarıyla da bölgenin eşsiz güzelliğini kuşbakışı izleme imkanı bulabileceğini hatırlattı.

Kapadokya'da her bütçeye uygun tatil fırsatının bulunduğunu aktaran Durmaz, bölgede konaklama oda fiyatının 100 ila 500 lira arasında değiştiğini dile getirdi.

Durmaz şöyle konuştu:

"Bayram tatilinde denizi tercih edenler olabilir ama doğa ve kültür turizmine yönelenler burada çeşitli aktivitelere katılabilecek. Kapadokya'da kendine özgü yaz aktiviteleri var. At, atv, bisiklet ve develerle peribacaları arasında gezerken, sıcak hava balonlarıyla da bölgenin güzelliklerini havadan izleyebilirler. Okullar açılmadan önce çocuklara son bir tatil fırsatı sunmak isteyen aileler burada bütçelerine uygun tatil imkanı bulabilir."

- "Doluluk oranı yüzde 80'e ulaştı"

Göreme beldesindeki bir otelin işletme müdürü Selin Türk ise rezervasyonlarda yaşanan yoğunluk sayesinde otellerinde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını, hafta sonuna kadar talebin daha da artmasını beklediklerini belirtti.

Geçen yıl turizm sektöründe yaşanan sıkıntının, bu yıl hızla atlatılmakta olduğuna işaret eden Türk, bayram tatilinin uzatılmasının da iyileşmeye katkı sunduğunu aktardı.

Türk, "Kapadokya'da son dönemde turist azalmasının olumsuzluğunu yaşıyoruz ama bu durum yerli turistler için çok güzel bir avantaj haline gelmeye başladı. Bu tür tatiller sayesinde de yerli turistlerin daha da artacağına inanıyoruz. Tatil boyunca doluluğun yüzde 80'i geçeceğini düşünüyoruz." şeklinde konuştu.

Beldede kayadan oyma butik otel işleten Numan Azat da Bakanlar Kurulundan çıkan kararı günlerdir merakla beklediğini, kararın turizmciler açısından sevindirici olduğunu ifade etti.

Betonarme binalardan ve gürültüden uzaklaşarak, doğal ortamlarda dinlenmek isteyenleri Kapadokya'ya davet eden Azat, "Bayram tatilinin uzun olması tüm turizmcilerin beklediği bir haberdi. Buradaki, doğal yapıların, herkes tarafından gezilip görülmesini istiyoruz." dedi.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Coşkun Kırtıl da bayram tatilinin uzatılmasının sektör açısından faydalı olacağını vurguladı.

Kırtıl, bölgede yerli turizmde hareketliliğin artması arzusuyla çalışma yürüttüklerini, tatilin uzatılmasına yönelik kararın bu doğrultuda memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

