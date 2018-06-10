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“Bayram tıraşı“ mesaisi başladı

- Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş: - "Ramazanın son günlerinde berber dükkanları sahura kadar açık olacak"

“Bayram tıraşı“ mesaisi başladı

ANKARA (AA) - MUSTAFA ÇALKAYA - Türk kültüründe önemli yeri olan ve bir gelenek haline gelen "bayram tıraşı" için berberler, ramazanın son günlerinde sahura kadar hizmet verecek.
Türkiye Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Federasyonu Genel Başkanı Bayram Karakaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, federasyona bağlı, 108 bin iş yerinin olduğunu belirterek, berber esnafının genelde ramazanın ilk yarısında dinlendiklerini, son yarısında ise daha yoğun çalıştıklarını söyledi.
Bayram öncesi berbere gitme kültürünün yaşatıldığına işaret eden Karakaş, "Bayramlardan önce baba, oğlunun elinden tutar muhakkak bir berbere gider, o bayram havasını, kültürünü yaşatır. Berberlerde akşam demlenen çaylar, ikramlar ve meyveler bayram tıraşı geleneklerindendir." ifadelerini kullandı.
Karakaş, ramazanın son 5 günü berberlerin çok yoğun çalıştıklarının altını çizerek, "Berberlerde bayram tıraşı telaşı başladı. Dükkanlarını boyatan, malzemelerini yenileyenler berberler var. Özellikle ramazanın son günlerinde berber dükkanları sahura kadar açık olacak. Bayramdan önce son 2 gün sabah namazına kadar açık kalır ve son müşteriye kadar çalışırlar." diye konuştu.
Bayram tıraşlarının belirli bir ücreti olmadığına ve bazı işletmelerin camlarında yazan fiyatların aldatıcı olabileceğine dikkati çeken Karakaş, herkesin kendi mahallesindeki berberi tercih etmesi tavsiyesinde bulundu.
Berber Harun Uslu da bayram tıraşı yoğunluğunun normal zamanların 5 katı kadar olduğunu belirterek, müşteri olduğu sürece açık kaldıklarını, belirli bir çalışma saatlerinin olmadığını söyledi.
Bayram hazırlığı için malzemelerini yenilediklerini anlatan Uslu, "Saç tıraşını 25, saç sakal tıraşını 30 liraya yapıyoruz." dedi.

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