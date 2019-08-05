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Bayramda İstanbul'da kalanlar Viaport Marina'da eğlenecek

- Viaport Marina, serinlemek isteyenleri Aquapark'a, safari keyfini yaşamak isteyenleri Aslan Park'a, su altı dünyası ilgililerini Timsah Park'a, adrenalin tutkunlarını ise Korsan Adası Tema Park'a bekliyor

Bayramda İstanbul'da kalanlar Viaport Marina'da eğlenecek
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İSTANBUL (AA) - Bayramda İstanbul'da kalanlar ve İstanbul'a gelenler, Viaport Marina'da birbirinden farklı temalı parklarda eğlenip alışveriş yapabilecek.

Viaport Marina'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, bayramda İstanbul'da kalanlara, eğlencenin kapılarını açıyor.

Dünyanın ilk ve tek 9 fonksiyonlu marinası olan Viaport Marina, serinlemek isteyenleri Aquapark'a, safari keyfini İstanbul'da yaşamak isteyenleri Aslan Park'a, su altı dünyasının egzotik canlılarıyla derinlere dalmayı isteyenleri Timsah Park'a, adrenalin tutkunlarını ise Korsan Adası Tema Park'a bekliyor. Sinema, bowling ve eğlence merkezi ise yine 7'den 70'e herkesin eğlence durağı olacak.

Bayramda İstanbul'da kalanlar ve İstanbul'a gelenler için Viaport Marina, bu yıl kapılarını açan Marina Aquapark'ta çocuklu ailelerin serinleme duraklarından biri olarak hizmet veriyor.

Viaport Marina içerisinde bulunan eğlence meydanına kurulan dev korsan gemisi, eğlencenin yeni giriş kapısı olarak hizmet veriyor.

Tuzla'da sekiz dönüm arazi üzerine kurulan Türkiye'nin ilk Aslan Parkı'nda, aralarında aslan, kaplan, puma ve leoparların da yer aldığı kedigiller ailesinden canlılar ziyaretçilerini bekliyor.

Tuzla Viaport Marina içerisinde konumlanan Timsah Park ise su altı dünyasının nefes kesen yaşamına tanıklık etmek isteyenleri bekliyor. Köpek balıkları, dev vatozlar ve binlerce deniz canlısına ev sahipliği yapan Timsah Park’ta, kaplumbağalar, cüce timsahlar ve yüzlerce kuşun içerisinde bulunduğu ve ziyaretçilerin elleriyle kuş besleyebildiği Kuş Cenneti bulunuyor.

Dünyaca ünlü markaların "outlet" ürünleriyle hizmet verdiği Viaport Marina'da, lüks ürünlere çok uygun fiyatlarla sahip olunabiliyor. Viaport Marina içerisinde bulunan, sinema, bowling ve eğlence merkezi de ilgililerini bekliyor.

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