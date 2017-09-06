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"Bayramda kurbanlık sıkıntısı çekilmedi"

- Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Akın: - "Türkiye genelinde kurbanlık hayvan sıkıntısı çekmedik. Bu bayram kurbanlık için küçükbaş hayvanlar daha çok tercih edildi" - "Yetiştiricilerimiz pazardan memnun ayrıldı, kurbanlıkların yaklaşık 90'ını sattı"

MALATYA (AA) - Türkiye'de Kurban Bayramı'nda vatandaşlar, hayvan bulmakta sıkıntı yaşamazken en büyük talebi ise küçükbaş hayvanlar gördü.

Türkiye Damızlık Koyun, Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, yaptığı açıklamada, her Kurban Bayramı öncesi "kurbanlık hayvan yetersiz", "hayvan kalmayacak", "fiyatlar artacak" gibi bir akım söylentilerin çıkarıldığına dikkati çekti.

Bu söylentilerin yersiz olduğunun bu Kurban Bayramı'nda da görüldüğünü, vatandaşların bütçesine göre kurban kestiğini ve kimsenin kurbansız kalmadığını dile getiren Akın, şunları kaydetti:

"Hem Malatya'da hem de Türkiye genelinde kurbanlık hayvan sıkıntısı çekmedik. Bu bayram kurbanlık için küçükbaş hayvanlar daha çok tercih edildi. Kesilen kurbanların hayırlı olmasını diliyoruz. Bayramın ikinci ve üçüncü günü kurban pazarında incelemede bulunduk. Yetiştiricilerimiz pazardan memnun ayrıldı, kurbanlıkların yaklaşık 90'ını sattı."

Kurban Bayramı'nda pazara çıkan ve satılan ürünlerin tam sayısının henüz tam olarak belli olmadığını aktaran Akın, birliklerle görüşmeleri sonucunda üreticilerin satışlardan memnun olduklarını öğrendiklerini kaydetti.

Akın ayrıca, kurbanlık fiyatlarının üreticiler için de tüketiciler için de uygun olduğunu ve kimsenin mağdur olmadığını sözlerine ekledi.


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İhsan AkınKurban BayramıKurbanlıkMalatyaTürkiye Damızlık KoyunTürkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB)
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