Bayramda uçak bileti için ne kadar harcıyoruz? En uygun bilet ne zaman alınır?

Enuygun Üst Yöneticisi (CEO) Çağlar Erol, yaklaşan Kurban Bayramı tatili için yoğun bir talebin görüldüğünü belirterek, "Bayramı yurt içinde geçirecekler memleketlerini veya sahil kesimlerini, yurt dışına çıkacaklar ise vizesiz veya kapıda vize veren ülkeleri tercih ediyor. İstatistiklerimize göre, yurt içi-yurt dışı ayrımı olmaksızın bakıldığında, gidiş-dönüş uçak bileti için harcanan bedel ortalama 763 TL." ifadelerini kullandı.



Erol, yaptığı yazılı açıklamada, Kurban Bayramı öncesi seyahat tercihlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Turizmin altın yıllarından birini yaşadığını belirten Erol, Kurban Bayramı ile sektörün yüzünün daha çok güldüğünü kaydetti.



Bayramın yaz sezonuna denk gelmesinin de etkisiyle bayram dönemine yoğun bir talep olduğunu belirten Erol, "Şu anda aralarında Trabzon, Iğdır, Samsun ve Diyarbakır'ın da bulunduğu bazı şehirlere uçak biletleri tükenmiş durumda. Bu şehirlere gidecek olanlar yalnızca aktarmalı uçak biletleri bulabiliyor." ifadelerini kullandı.



Yurt içinde İzmir, yurt dışında Odessa



Çağlar Erol, tatilcilerin yurt içinde memleketlerini ve sahil kesimlerini, yurt dışında ise vizesiz veya kapıda vize veren ülkeleri tercih ettiklerini aktararak, "Yurt içinde seyahat edilen ilk 5 lokasyon İzmir, Trabzon, Antalya, Bodrum ve Adana olarak sıralanıyor. Türk tatilcilerin gözdesi Kıbrıs'a da her zaman olduğu gibi ilgi büyük. Yurt dışına baktığımız zaman ise ilk sıralarda Odessa, Erivan, Bakü, Üsküp ve Belgrad'ı görüyoruz. Çok sayıda gurbetçi vatandaşımızın bulunduğu Almanya ve Hollanda da bayramda seyahat edilen ülkeler arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.



Erol, bayram dönemi için uçak bileti alacaklara uyarılarda bulunurken, şunları kaydetti:



"İstatistiklerimize göre, yurt içi-yurt dışı ayrımı olmaksızın bakıldığında, gidiş-dönüş uçak bileti için harcanan bedel ortalama 763 TL. Tatile çıkacaklar, daha uygun fiyatlı bilet bulmak için en yoğun gün olan 10 Ağustos Cumartesi yerine farklı tarihlere bakabilir. Söz gelimi 9 Ağustos tarihli biletler, 10 Ağustos'a göre yüzde 15, 11 Ağustos tarihli biletler ise yüzde 30 daha uygun."



Memleket yolculuğunda ağırlık otobüste



Enuygun CEO'su Erol, bayram tatilinin havalimanlarını hareketlendirdiği gibi otogarlarda da büyük bir yoğunluk yaşanmasına neden olduğunu belirtti.



Erol, Enuygun'da uçak biletinin yanı sıra otobüs bileti satışı gerçekleştirdiklerini de aktararak, "İstatistiklerimize göre, otobüsle en çok gidilen şehirler İzmir, Ankara, Mersin, Adana ve Gaziantep. Otobüsle seyahat edenler ağırlıklı olarak memleketlerini ziyaret ediyor." ifadelerini kullandı.