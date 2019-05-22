Bazı ABD ürünlerine uygulanan ek vergilerde indirime gidilmesi

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirime gidilmesinin, bu ülkeden yapılan koklaşabilir kömür maliyetlerinde rahatlama sağlayacağını bildirdi.

Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, KARDEMİR’in üretiminde kullandığı en önemli hammaddelerden biri olan ithal koklaşabilir kömürde yüzde 13,7 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürüldüğünü belirtti.

Alınan karardan duydukları memnuniyeti ifade eden Güleç, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'den 25'e düşürmesinin ardından Ticaret Bakanlığının da ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü anımsattı.

Ticaret Bakanlığının bu kararı mütekabiliyet esası gereği adlığını vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:

"KARDEMİR olarak ABD’den koklaşabilir kömür ithal ediyoruz. Geçen yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür ithalatımızda maliyetlerimiz yüzde 13,7 gibi önemli oranda artmış oldu. Bize yıllık 30 milyon dolarlık ek bir yük getiriyordu. KARDEMİR yönetimi olarak bunun kaldırılması için uzun zamandır Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyorduk. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanımızın kararı ile ithal koklaşabilir kömür ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürülmesi, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır."

Güleç, piyasaların sıkışık olduğu bir dönemde alınan bu karardan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.



