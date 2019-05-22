Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar ekonomi Bursa mersin hakan moda
TÜBA'da devir teslim
TÜBA'da devir teslim
Hedef 'sıfır karbon'
Hedef 'sıfır karbon'
Köylüler "domalan" peşinde
Köylüler "domalan" peşinde
Sanat “blokzincire“ taşınıyor
Sanat 'blokzincir'de
THY işe alıyor
10 bin kişiyi işe alacak

Bazı ABD ürünlerine uygulanan ek vergilerde indirime gidilmesi

- KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç: - "ABD'den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır. Piyasaların sıkışık olduğu bir dönemde alınan bu karar nedeniyle hükümetimize teşekkür ediyoruz"

Bazı ABD ürünlerine uygulanan ek vergilerde indirime gidilmesi
banner17

KARABÜK (AA) - Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları (KARDEMİR) Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç, bazı ABD ürünlerinin ithalatında uygulanan ek vergilerde yarı yarıya indirime gidilmesinin, bu ülkeden yapılan koklaşabilir kömür maliyetlerinde rahatlama sağlayacağını bildirdi.

Güleç, gazetecilere yaptığı açıklamada, KARDEMİR’in üretiminde kullandığı en önemli hammaddelerden biri olan ithal koklaşabilir kömürde yüzde 13,7 olarak uygulanan gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürüldüğünü belirtti.

Alınan karardan duydukları memnuniyeti ifade eden Güleç, ABD'nin Türkiye'den çelik ithalatına uygulanan gümrük tarifesini yüzde 50'den 25'e düşürmesinin ardından Ticaret Bakanlığının da ABD menşeli 22 ithal ürüne uyguladığı ek mali yükümlülükleri yarı yarıya düşürdüğünü anımsattı.

Ticaret Bakanlığının bu kararı mütekabiliyet esası gereği adlığını vurgulayan Güleç, şöyle devam etti:

"KARDEMİR olarak ABD’den koklaşabilir kömür ithal ediyoruz. Geçen yıl gümrük vergilerinin yükseltilmesi nedeniyle ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür ithalatımızda maliyetlerimiz yüzde 13,7 gibi önemli oranda artmış oldu. Bize yıllık 30 milyon dolarlık ek bir yük getiriyordu. KARDEMİR yönetimi olarak bunun kaldırılması için uzun zamandır Ticaret Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunuyorduk. Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanımızın kararı ile ithal koklaşabilir kömür ithalatındaki gümrük vergisinin yüzde 5’e düşürülmesi, ABD’den yaptığımız koklaşabilir kömür maliyetlerimizde bizi rahatlatacaktır."

Güleç, piyasaların sıkışık olduğu bir dönemde alınan bu karardan dolayı hükümete teşekkür ettiklerini sözlerine ekledi.


İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
ABDKARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Güleç
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5