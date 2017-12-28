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"Bazı işverenler BES primi kesiyor ama yatırmıyor"

- TÜM-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Şahin: - "Bazı işverenler çalışanlarından BES primi kesiyor ama yatırmıyor. Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor" - "İşverene durumu sorunca, 'Zaten vazgeçecektiniz, biz bu parayı size geri ödeyeceğiz.' diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir" - "Özellikle taşeron işçilerden bu şikayetler geliyor. İşçiler zaten kadrolu olmadıkları için seslerini de çıkartamıyor ama inşallah kadroya geçtikten sonra bunların önü kesilmiş olacak ancak diğer işletmeler için denetim mekanizmasının acilen harekete geçirilmesi gerekiyor"

GAZİANTEP (AA) - FERİDE PELİN İNAL - Tüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜM-İŞ) Genel Başkanı Mahmut Şahin, bazı işverenlerin, Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) için çalışanlarından kestikleri primleri sisteme aktarmadıklarını belirterek, "Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor. İşverene durumu sorunca, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' diyor ve aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir." dedi.

Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni yıldan itibaren BES'ten daha çok işçinin faydalanacağını, sistemin 2019 itibarıyla da bütün işçileri kapsayacağını söyledi.

Mahmut Şahin, BES'in parası olan ve yararlanmak isteyen herkes için faydalı olduğunu, ancak uygulamada bazı sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Taşeron işçilerden yoğun şekilde şikayetler aldıklarını anlatan Şahin, "Bazı işverenler çalışanlarından BES primi kesiyor ama yatırmıyor. Çalışanlar 'SGK'ya zararı olur mu?' diye soruştururken primlerin yatırılmadığını fark ediyor." dedi.

Bu durum işverene sorulduğunda, 'Zaten vazgeçecektiniz, bu parayı size geri ödeyeceğiz.' cevabının alındığını dile getiren Şahin, şunları kaydetti:

"Aylık taksitler halinde ödemeye başlıyor. Bu paraları kesip, kullanıp, 6 ay, 8 ay sonra ay ay yatırmak işçinin hakkını yemektir. Biz buradan yetkilileri ve sistemi ihlal eden işverenleri uyarıyoruz. Bu konu mutlaka denetlenmeli. Bu tür haksız kesintilerin cezasıyla birlikte işçiye iade edilmesi sağlanmalıdır. Özellikle taşeron işçilerden bu şikayetler geliyor. İşçiler zaten kadrolu olmadıkları için seslerini de çıkaramıyorlar ama inşallah kadroya geçtikten sonra bunların önü kesilmiş olacak ancak diğer işletmeler için denetim mekanizmasının acilen harekete geçirilmesi gerekiyor."

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Bireysel Emeklilik SistemiPrimTüm İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Tüm-İş) Genel Başkanı Mahmut Şahin
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