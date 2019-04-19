Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar emlak dünya Trabzon yusuf 600
İthalatta tarife kontenjanı
İthalatta tarife kontenjanı
Kazablanka'ya uçacak
Kazablanka'ya uçacak
İhracat yıldızına yeni ürün
İhracat yıldızına yeni ürün
Antalya'ya “mega şehir“
Antalya'ya “mega şehir“
Mutlu bir ilişki için 5 kural
Mutlu bir ilişki için!

Bazı taşınmazların özelleştirilmesinde süre uzatımı

- ÖİB, 10 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihalelerin tarihi ve son teklif verme sürelerini uzattı

Bazı taşınmazların özelleştirilmesinde süre uzatımı
banner17

ANKARA (AA) - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı (ÖİB), 10 ildeki bazı taşınmazların özelleştirilmesine ilişkin ihalelerinin tarihi ile son teklif verme sürelerini uzattı.

Başkanlığın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca köyündeki taşınmazların, üzerindeki yapılarla bir bütün halinde, özelleştirilmesine ilişkin ihale 16 Mayıs'a ertelendi.

Söz konusu ihaleye dair şartname de 14 Mayıs'a kadar teslim alınabilecek.

Öte yandan, Adana'nın Sarıçam, Gaziantep'in Şahinbey, Kırıkkale'nin Yahşihan, Afyonkarahisar'ın Merkez, Emirdağ, Şuhut ilçeleri ile Aksaray, Bayburt ve Niğde'nin Merkez, Kırşehir'in Mucur, İstanbul'un Büyükçekmece ilçelerindeki bazı taşınmazların özelleştirilmesi ihalesinde son teklif verme süresi 12 Haziran'a kadar uzatıldı.



İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Özelleştirme İdaresi BaşkanlığıResmi GazeteTaşınmaz
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5