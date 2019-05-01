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Bazı ürünler için ÖTV düzenlemesi

- Aralarında sigaranın da bulunduğu bazı tütün ürünlerinde asgari maktu vergi tutarı 0,2679 lira olarak belirlendi - ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonları için vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu - Hurda teşviki kapsamında ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak

Bazı ürünler için ÖTV düzenlemesi
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ANKARA (AA) - Sigara, cep telefonu ve hurda teşviki kapsamındaki araçlara ilişkin asgari maktu vergi tutarı, ÖTV oran ve matrahları yeniden belirlendi.
Bazı mallara uygulanacak ÖTV oran ve tutarları ile ÖTV oranlarına esas özel tüketim vergisi matrahlarının yeniden belirlenmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tütün içeren sigaralar, tütün yerine geçen maddelerden yapılmış sigara, puro ve sigarillolar, enfiye ve çiğnemeye mahsus tütünde asgari maktu vergi tutarı ise 0,2679 lira oldu.
Cep telefonlarında vergiye konu ÖTV matrahı ve oranı da yeniden belirlendi.
Bu kapsamda, ÖTV matrahı 640 lirayı aşmayan cep telefonlarında vergi oranı yüzde 25, 640-bin 500 lira arasındakiler için yüzde 40, diğerleri için yüzde 50 oldu.
Hurda teşviki kapsamındaki araçlar için de düzenleme yapılırken, ÖTV matrahı 70 bin lirayı aşmayan yeni araç için terkin edilecek ÖTV tutarı 10 bin lira, 70 bin-120 bin lira arasındakiler için 8 bin lira, 120 bin lirayı aşanlar için 3 bin lira olarak uygulanacak.

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Anahtar Kelimeler:
özel Tüketim VergisiResmi Gazete
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