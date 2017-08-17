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Bazı ürünlerin ithalatına ek vergi

Led ampuller, bazı kazan türleriyle cam, çimento fırınlarının aralarında bulunduğu ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak

Bazı ürünlerin ithalatına ek vergi

ANKARA (AA) - Led ampuller, bazı kazan türleriyle cam, çimento fırınlarının aralarında bulunduğu ürünlerin ithalatında ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Bakanlar Kurulunun "İthalat Rejimi Kararına Ek Kararları", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, led ampuller, alev borulu kazanlar, duman borulu kazanlar, su ve hava ısıtıcıları, güz tasarruf cihazları, yürüyen merdiven ve platformların ithalatında en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ve diğer ülkeler için yüzde 7,5 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi uygulanacak.
Öte yandan çimento, cam ve kimyasal ürünlerin fırınlanmasına mahsus fırınlar ve ocaklar, içten yanmalı motorlar için yağ ve yakıt filtreleri, kule vinçler, dilme tezgahları, testere makineleri, delme, sondaj, delgeç, zımba ve taş kırma makineleri, beton ve harç karıştırıcılar, kiremit, tuğla, briket ve beton blok yapmaya mahsus cihazlarla karıştırma, yoğurma, kırma, öğütme, eleme ve kalburlamaya yönelik makinelerin ithalatında da en az gelişmiş ülkeler, özel teşvik düzenlemelerinden yararlanacak ülkeler, gelişme yolundaki ve diğer ülkeler için yüzde 2,5 ile yüzde 20 arasında değişen oranlarda ilave gümrük vergisi alınması kararlaştırıldı.
Kararın yayımından önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın, bu kararın yayımı tarihinden itibaren en geç 45 günde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili veya gümrük mevzuatı çerçevesinde özet beyanın verilmesi halinde bu hükümler uygulanmayacak.

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