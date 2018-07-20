BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Programı'na katılacak girişimler belirlendi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın global bir program olarak dünyanın farklı ülkelerinde sürdürülen ve geçen yıl Türkiye'de de hayata geçirilen BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'na katılmaya hak kazanan girişimler belirlendi.

Garanti Bankası'nın açıklamasına göre, Türkiye’de sosyal girişimcilik alanına özel olarak tasarlanan ve bir finans kurumu tarafından desteklenen ilk sosyal girişimcilik programı BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı'na katılacak girişimler belli oldu.

Sosyal girişimcilerin işlerini ve yarattıkları sosyal etkiyi büyütmelerine katkı sağlamayı amaçlayan ve Impact Hub Istanbul işbirliğiyle gerçekleştirilen programın jüri değerlendirmesi sonucunda; Önemsiyoruz, Minorpreneurs, Tarlamvar, 3Dörtgen, Tolkido, Joon, GeneOn Biyoteknoloji, Haus Freeze Dry, Biryudumkitap, Engelsiz Çeviri olmak üzere on girişim, programa katılma fırsatını yakaladı.

Başvuruların değerlendirilmesi sonucu belirlenen on girişimci, işlerinin büyüme planlarını oluşturmalarına katkı sağlayacak online ve sınıf içi eğitimler, stratejik mentorluk desteği ve girişimciler, müşteriler ve yatırımcılardan oluşan networking faaliyetlerini içeren 5 aylık bir programa dahil olacaklar.

Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı, 24 Temmuz'da başlayacak.





- "Yeni girişimcilere örnek olacaklar"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı ile Türkiye’nin girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamaya ve Türkiye'deki girişimcileri desteklemeye devam ettiklerini vurguladı.

Onaran, "Sürdürülebilir bir iş modeli ile yüksek sosyal etki yaratmayı amaçlayan sosyal girişimcilere, dünyanın önde gelen işletme okullarından biri olan İspanya’daki IE Business School’dan eğitim, eğitimlere ek olarak stratejik mentorluk, networking fırsatları sunuyor; girişimleri ile fark yaratmalarına imkan tanıyoruz. Bu yıl programa seçilen ve çocukların eğitimi, çiftçilerin istihdamı, geri dönüşüm gibi birçok farklı konuya çözüm sunan girişimlerin bu program sonunda işlerini daha iyi planlayarak büyüteceklerine ve yeni girişimcilere örnek olacaklarına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





- Desteklenecek 10 girişim





Garanti Bankası BBVA Momentum Sosyal Girişimcilik Destek Programı’nın bu dönemki girişimleri ise şöyle:

Tasarım ile sosyal faydayı kesiştirmek üzere kurulan Önemsiyoruz; toplumda çocuk haklarına dair farkındalık yaratmak üzere yaptığı çalışmaların yanı sıra, çocukların kendini birey olarak algılaması ve çevresi ile kuvvetli bir bağ kurması için çeşitli projeler geliştiriyor.

Minorpreneurs, nitelikli eğitimi en yenilikçi yöntemlerle ve çağa uygun şekilde kişiselleştirerek 7-17 yaş arası çocuklarla buluşturuyor.



Kırsal kalkınmayı ve çiftçiyi destekleme amacıyla kurulan Tarlamvar; boş veya atıl kalmış tarım arazilerini kiralıyor, bu arazilerde yerel halkı istihdam ediyor.

3Dörtgen, üretmekten keyif alan herkesin dilediği gibi vakit geçirebileceği eğlenceli ve “maker” dostu bir alan olarak, dünyanın ilk 3 boyutlu yazıcı mağaza ve kafe konseptini hayata geçiriyor.

Otizmi ailelerinde birinci elden gözlemlemiş Tolkido ekibi, konuşma problemi yaşayan otizmli çocuklara kişiselleştirilmiş eğitimi mümkün kılmak amacıyla yola çıkıyor.

Zanaatı modern üretim yöntemleri ve tasarımla birleştiren Joon, dezavantajlı gruplar ile çalışarak, meydana getirdiği yeni ve kullanışlı ürünlerin günlük hayata katılmasında öncü oluyor.



Biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren GeneOn, plastik atığı geri dönüştürebilen enzimlerin üretilmesi üzerine çalışmalar yürütüyor.

Haus Freeze Dry, yüksek besin değeri içeren meyveleri 30 yıl raf ömrüne sahip, sağlıklı atıştırmalıklara dönüştürüyor.

Biryudumkitap, e-posta kutunuza her sabah 5 dakikada okuyabileceğiniz, hikâye ve roman pasajlarını göndererek Türkiye’de okuma süresini arttırmayı hedefliyor.

Engelsiz Çeviri, işitme engellilerin bilgiye daha hızlı ve rahat erişebilmeleri için; web sayfalarındaki metinleri anlık olarak işaret diline çeviren, yapay zeka ile işaret dilini yazıya çevirebilen ve bu şekilde işaret dili bilmeyen kişiler arasında iletişimi sağlayan bir yazılım geliştiriyor.

