BBVA Open Talent İstanbul'un kazananı belirlendi

İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası'nın Türkiye ayağını düzenlediği, finansal teknolojilere katkı sağlayacak yaratıcı projesi olan startup'ların katıldığı fintech yarışması BBVA Open Talent İstanbul sonuçlandı.

Bankadan yapılan açıklamada, İstanbul'da GarantiPartners'ta yapılan ve 10 finalistin mücadele ettiği yarışmayı online kredi skorlama platformu Kredico kazandı.

BBVA Open Talent İstanbul'un birincisi Kredico, 19-20 Eylül tarihlerinde Meksika'da gerçekleştirilecek bölgesel finallerde ülkemizi temsil etme hakkını kazanırken, bin avro para ödülünün de sahibi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Bankası Genel Müdür Yardımcısı Didem Dinçer Başer, BBVA Open Talent yarışmasının Türkiye finali hakkında bilgi verdi.

Bünyesinde bulundukları BBVA'nın, finansal teknolojilerin ön planda olduğu startupları yakından destekleyen bankaların başında geldiğini belirten Başer, şunları kaydetti:

"Dünyanın en büyük fintech yarışması BBVA Open Talent, tüm dünyadan finansal teknolojilere yönelik çığır açıcı yeni fikirleri olan girişimcilerle tanışmamızı sağlıyor. Finans ile teknolojinin buluşmasına 20 yıldır yatırım yapan Garanti olarak, sektördeki dönüşümü tetikleyen fintech girişimleriyle etkileşim içinde olmaya ve onlardan beslenmeye büyük önem veriyoruz. Türkiye’de fintech ekosisteminin gelişimine katkı sağlıyor; özellikle GarantiPartners platformuyla, girişimcilik ekosistemi kapsamında fintech alanında fikri, projesi olan girişimlere destek oluyoruz."

Dünya çapında 9'uncusu düzenlenen BBVA Open Talent'ı 2 senedir Türkiye'ye getirdiklerini belirten Başer, "Birbirinden farklı ve yenilikçi girişimlerle tanıştığımız yarışma kapsamında, Türkiye'den bir girişime uluslararası arenada yarışabilme imkanı sunmaktan mutluyuz. BBVA Open Talent'ta finale kalan 10 proje tek tek dinlendi, oldukça zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından Kredico birinci seçildi. Open Talent gibi uluslararası yarışmalar, Türkiye'deki fintech girişimlerinin, çalışmalarını global çapta anlatabilmesi ve kendilerini dünyaya tanıtması açısından da büyük önem taşıyor. Kredico’ya Meksika’daki bölgesel finallerde başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.