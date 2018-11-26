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"BBVA'nın Türkiye'den çıkacağı haberi asılsız"

- Garanti Bankası yetkilileri: - "BBVA'nın Garanti'deki paylarını satacağı yönünde çıkan haberler asılsız" - "BBVA Türkiye'de olmaktan memnun, Türkiye'den çıkmayı düşünmüyor"

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İSTANBUL (AA) - Garanti Bankası yetkilileri, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'nın (BBVA) Garanti'deki paylarını satacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğunu söyledi.

AA muhabirinin Garanti Bankası yetkililerinden edindiği bilgiye göre, bankanın hakim ortağı olan İspanyol BBVA'nın, Garanti Bankası'ndaki hisselerinin satışı için çalışmalara başladığı yönünde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İspanya'da bir internet sitesinde çıkan haberin aslı astarı olmadığını vurgulayan yetkililer, BBVA'nın Türkiye'de olmaktan memnun olduğunu ve Türkiye'den çıkmayı düşünmediğini dile getirdi.




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