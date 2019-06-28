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BDDK'dan DenizBank'ın satışına ilişkin karar

BDDK, Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

BDDK'dan DenizBank'ın satışına ilişkin karar
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Denizbank'ın Emirates NBD Bank PJSC’ye devrine ilişkin yapılan başvuruyu uygun buldu.

BDDK'dan yapılan açıklamada, "Denizbank'ın yüzde 99,85 hissesinin Birleşik Arap Emirlikleri Dubai Emirliğinde kurulu Emirates NBD Bank PJSC'ye (ENBD) devrine ilişkin yapılan başvuru, Bankacılık Kanununun 18'nci maddesi çerçevesinde, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 27 Haziran 2019 tarih ve 8426 sayılı Kararı ile uygun bulunmuştur." ifadelerine yer verildi.

Emirates NBD ve Sberbank, Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda 15,48 milyar TL bedel üzerinden yeniden düzenlenen hükümler çerçevesinde anlaşmışlardı.

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Emirates NBDDenizBankBDDK
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