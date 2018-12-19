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BDDK'dan Odea Bank'a izin

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Odea Bank AŞ'nin brokerlik şirketleri ile iş birliği yapmasına izin verildiği bildirildi. BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul...

BDDK'dan Odea Bank'a izin
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Odea Bank AŞ'nin brokerlik şirketleri ile iş birliği yapmasına izin verildiği bildirildi.
BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararına göre, Odea Bank AŞ'ye, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş brokerlik şirketleri ile müşteri yönlendirme dahil olmak üzere, iş birliği yapması hususunda izin verildi.

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Resmi GazeteBDDK
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