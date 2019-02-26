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BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi

- BDDK açıklamasından : - "Kredi kartlarında taksit sınırı tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılık ile ilgili harcamalarda 6 aydan 12 aya çıkarıldı" - "Seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının ise 9 aydan 12 aya çıkarılmasına karar verildi"

BDDK kredi kartlarında taksit sınırlarını yeniden düzenledi
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK) kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı.
BDDK'dan yapılan açıklamada, tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 9 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldığı belirtildi.
Açıklamada, kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırının da 9 aydan 12 aya yükseltildiği bildirildi.
Banka kartları ve kredi kartlarında ürün ve hizmet gurupları itibarıyla taksit sınırları ve yasağı şöyle:
ÜRÜN VEYA HİZMET GRUBU MEVCUT DURUM Genel taksit sınırı 12 ay Elektronik eşya alımları (Televizyon, video kamera, ses sistemleri vb.) 3 ay Tablet alımları 6 ay Kulüp ve derneklere yapılan ödemeler 6 ay Havayolları ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Seyahat acenteleri ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalar 6 ay Fiyatı 3.000 TL’ye kadar olan televizyon alımları 9 ay Havayolları ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Konaklama ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalar 9 ay Vergi ödemeleri 9 ay Sağlık ürünü alımları 9 ay Elektrikli eşya (Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, elektrikli küçük ev aletleri vb.) 12 ay Eğitimle ilgili harcamalar 12 ay Kuyumla ilgili harcamalar 0 Telekomünikasyon ile ilgili harcamalar 0 Doğrudan pazarlama ile ilgili harcamalar 0 Yurt dışında yapılan harcamalar 0 Yemek alımı 0 Gıda alımı 0 Alkollü içecek alımı 0 Akaryakıt alımı 0 Kozmetik alımı 0 Ofis malzemesi alımı 0 Hediye kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi bir somut bir mal veya hizmeti içermeyen ürünlerin alımları 0 Kurumsal kredi kartları (Tüm ürün ve hizmet grupları dâhil) 12 ay
 

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BDDKTaksit Sınırı
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