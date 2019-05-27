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"BDDK'nın döviz uygulaması kredi notu açısından negatif"

Moody's, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) bankalardan döviz alımlarına ilişkin getirdiği uygulamanın Türk bankalarının notları için negatif olduğunu açıkladı.

"BDDK'nın döviz uygulaması kredi notu açısından negatif"
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Moody’s Investors Service, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) gerçek kişiler tarafından yapılan 100 bin dolar üzerindeki döviz alımı işlemleri bir gün gecikmeyle gerçekleşmesi kararının, mevduat sahiplerinin güvenini azaltacağı gerekçesiyle Türk bankalarının kredi notları açısından negatif olduğunu dile getirdi.

Moody’s tarafından hazırlanan haftalık ‘Kredi Görünüm’ raporunda, “Bankaların fonlama profillerindeki döviz mevduatları yoğunlaşmasındaki artış göz önüne alındığında, son düzenlemeler Türk bankalarının kredi kalitesi açısından olumsuz. Zira özellikle döviz mevduatı ile ilgili olarak mevduat sahibinin güvenini zayıflatıyor” denildi.

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