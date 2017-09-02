BDDK'nın erteleme kararı e-ticarete olumlu etki yarattı

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ - Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdürü Soner Canko, AA muhabirine kartlı ödemeler, BDDK'nın internetten kartla alışverişe onay sürecini 31 Aralık'a uzatılması konularında değerlendirmelerde bulundu.

Canko, Haziran 2017 sonu itibarıyla, son bir yıllık dönemde, 25 milyon adedi kredi kartı, 6 milyon adedi banka kartı olmak üzere toplam 31 milyon adet kartla en az bir kez e-ticaret işlemi yapıldığını söyledi.

Bu rakamlar değerlendirildiğinde BDDK tarafından alınan erteleme kararının e-ticaret pazarına olumlu bir etki yarattığını ifade eden Canko, "Aralık 2017 olarak belirlenen yeni uygulamaya geçiş tarihine kadar talep toplama seviyesinin iyi bir noktaya geleceğini öngörüyoruz." dedi.

Canko, internet kullanımının hızla arttığı ve mobilleşmenin yaygınlaştığı dünyada internet ve mobil üzerinden yapılan ödemeler de giderek yükseldiğini belirtti.

Türkiye'de kredi kartları ve banka kartları ile yapılan ödemelerin tutarının geçen yıl 587 milyar lira olduğunu kaydeden Canko, online ödemelerin ise toplam kartlı ödeme tutarının yüzde 11,6'sını oluşturdu dile getirdi.

"23 milyon kişi bankacılık sistemine dahil değil"

Soner Canko, Türkiye'de bugün yaklaşık 56 milyon olan yetişkin nüfusunun yüzde 40'ının cüzdanında bir ya da birden fazla kredi kartı bulunduğunu ve bu oranın giderek arttığını söyledi.

Ancak 23 milyon kişinin halen bankacılık sistemine dahil olmadığını, bu nüfusun banka kartı ve kredi kartı bulunmadığına işaret eden Canko, "Cüzdanında kart bulunanların oranının artması ve ödemelerin kayıt altına alınması ile ülke ekonomisine olan katkısı dikkate alındığında bu olumlu bir gösterge olabilir ancak kayıt dışı ekonomiyle mücadele kapsamında kart sahipliğinin artırılması konusunda daha fazla yol kat edilmesi gerekiyor." dedi.

"Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem adedi 91-99 kuruş aralığında"

BKM Genel Müdürü Canko, 2005 yılı başlarında, Türk lirasından 6 sıfır atılmasıyla kuruş para biriminin tekrar hayata girdiğini, 1 TL, 50, 25, 10, 5 ve 1 kuruş madeni paraların kullanıma sunulduğunu belirtti.

Bugünlerde perakendede, özellikle de temel gıda ürünlerinin fiyatlamasında kuruş yoğun olarak kullanılsa da çoğu zaman kuruşların hizmet/ürün alımı sonrası satıcıdan istenmediğini aktaran Canko, kartla yapılan alışverişlerde ise fişte yazan gerçek tutarın ödendiğini söyledi.

Canko, şunları kaydetti:

"Kuruşlu ödemelerde en fazla işlem adedinin 336 milyon adet işlem ve yüzde 22 pay ile 91-99 kuruş aralığında olduğu görülüyor. Önemsiz gibi görünen kuruşları alt alta topladığımızda son 1 yılda 71 milyon TL'nin kartlı ödemeler sayesinde kullanıcıların cebinde kaldığı görülüyor."