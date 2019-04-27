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BDDK'dan "bağış ve yardımları düzenleyen yönetmelikte" değişiklik

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların bağış ve yardımlarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.BDDK'nın Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca...

BDDK'dan
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İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK) bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşların bağış ve yardımlarını düzenleyen yönetmelikte değişikliğe gidildi.

BDDK'nın Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

1 Kasım 2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğin 6'ncı maddesinin ikinci fıkrasında değişikliğe gidildi.

Söz konusu fıkrada yapılan değişiklikte şu ifadelere yer verildi:

“Bankaların en az dört yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ve katılım bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerle zorunlu olarak edindikleri katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile 24 Mayıs 1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen çocuk yurtlarında barınan çocuklar ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere yapacakları yardımlar bu maddedeki sınırlara tabi değildir.”

Bugün itibarıyla yürürlüğe giren yönetmeliğin hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütüyor.

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