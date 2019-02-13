BDDK'dan bankaların yurt dışı şube açma ve ortaklık kurma şartlarına istisna

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK), Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulundan izin alma zorunluluğuna bazı istisnalar getirildi.

BDDK'nın Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik'inde yaptığı değişiklik, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Değişiklik kapsamında, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları şartlarına bazı istisnalar getirildi.

Buna göre, Türkiye'de kurulu bankaların yurt dışında şube veya temsilcilik açmaları, ortaklık kurmaları veya kurulmuş ortaklıklara katılmaları kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulması kaydıyla BDDK iznine tabi tutuldu.

İzin başvuruları ise yurt dışında şube veya temsilcilik açılmasının, ortaklık kurulmasının veya kurulmuş ortaklıklara katılınmasının gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayan bir raporla birlikte kuruma yapılacak.

Ancak, kanunda yer alan kurumsal yönetim hükümleri ile koruyucu hükümlere uyulmak ve ortaklıktaki toplam payı banka öz kaynağının binde üçünü geçmemek ve ortaklığın faaliyet alanını ayrıntılı açıklayan bir raporla en az 30 gün önceden kuruma bildirimde bulunulmak kaydıyla Türkiye'de kurulu bankalarca, ortaklığının kurulu bulunduğu ülke mevzuatı gereğince zaruri olarak gerçekleştirilen pay edinimleri kurul iznine tabi tutulmayacak.

Öte yandan daha önce kuruldan o ülkede şube açma izni alınmış olmak, o ülkedeki toplam şube büyüklüğünün banka aktifine oranı yüzde 10'u aşmamak ve en az 30 gün önceden kuruma bildirilmek kaydıyla Türkiye'de kurulu bankaların aynı ülkede gerçekleştirecekleri ilave şube açılışları da kuruldan izin almayı gerektirmeyecek.

Söz konusu istisnalar, bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.