BDDK'dan Citibank'a destek ve danışmanlık izni

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nca (BDDK), Citibank AŞ'nin, Citi Menkul Değerler AŞ ile Citigroup'a bağlı şirketlere destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildi.

BDDK'nın Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kurul kararında, Citibank AŞ'nin, Citi Menkul Değerler AŞ'ye iş sürekliliği ve bilgi güvenliği konularında, Citi Menkul Değerler AŞ'de dahil olmak üzere Citigroup'a bağlı şirketlere ise risk yönetimi, ekonomik araştırmalar, halkla ilişkiler ve fiziki güvenlik konularında destek ve danışmanlık hizmeti sunmasına izin verildiği bildirildi.



